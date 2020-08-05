«Ревнивый и обидчивый»: Гудков и Зеленский об унизительных выходках Маслякова

Своим талантом Александр Васильевич щедро делится— он пристроил на хлебные должности в систему КВН всю родню, которую только смог отыскать: жену, сына, невестку, внучку… И, судя по всему, где-то на этом нелегком пути потерял сам себя.

Воспоминания людей, которые работали под руководством старшего Маслякова в XXI веке, показывают мэтра отечественного смеха с весьма невеселой стороны. Проблемы с общением и восприятием критики у Маслякова начались давно. «Кроме Эрнста на всем канале никто с ним общаться не может и сам он никого больше не слушает», — рассказывали участники проектов. Для телевидения, искусства коммуникации, это в принципе странная ситуация, но культовый статус долгое время позволял Александру Васильевичу игнорировать общепринятые правила поведения. Так, успешный ныне шоумен Александр Гудков вызывал отдельное раздражение у Маслякова тем, что участвовал в конкурирующем проекте Comedy Woman — и организаторы КВН как-то передали Гудкову просьбу не обращаться к ведущему во время номеров. Не на того напали – Гудков начал совсем уж откровенно подтрунивать над чувствительным боссом, что не могло не закончиться конфликтом. Капитан знаменитой команды «Федор Двинятин» более не любит КВН и не хочет смотреть новые выпуски.

Александр Гудков ФОТО: Скриншот с Instagram

Гарик Харламов тоже пал жертвой нетерпимости Маслякова к какой бы то ни было конкуренции. Лидер команды «Незолотая молодежь» получил предложение вести телепередачу «Радиомания», предупредил об этом босса и получил неожиданный ответ: «Можешь сниматься, но у меня ты больше не появишься». Харламов отреагировал адекватно: ушел из КВН навсегда. А вот к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому «барин» относился тепло и даже пригласил его стать редактором одной из лиг КВН – для этого надо было просто распустить команду «95-й квартал». «Для меня это вообще больной вопрос: что такое распустить друзей? Это что, рабы?» – возмущался тогда Зеленский. Но это был еще не разрыв отношений, хотя от Маслякова команда ушла. Окончательно рвануло на пятилетии «Квартала», когда Масляков попытался отменить юбилейный концерт в Киеве: «Или убирай свои афиши, или тебя больше нет в сборной. Впрочем, как и всего вашего «Квартала».

Отныне КВН для вас закрыт». Это уже ревность на грани патологии. Забавно, что в 2019 году, когда Зеленского избрали президентом, Масляков рассыпался в комплиментах «талантливому актеру и умелому организатору», лишь вскользь упомянув, что «мы уже много лет не общались с Володей, не испытывали, видимо, нужды в этом общении», но не признавшись в причинах этого разрыва. Сейчас заслуженный деятель искусств формально находится на заслуженном отдыхе, но негласно до сих пор управляет несчастным КВНом. И постоянно наступает на одни и те же грабли — нездорового собственничества и вытекающей из него забавной ревности. Хотя забавно не всем, ведь на поверку перед нами оказывается не главный весельчак страны, а какой-то невеселый и ненаходчивый Тарас Бульба с железным принципом «Я тебя породил, я тебя и убью». Удивительно ли, что с таким прогрессивным кадровым подходом КВН полностью деградировал и оказался на периферии отечественного рынка юмора и сатиры?