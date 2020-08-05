Любовница расчлененного Энди Картрайта рассказала об отношениях с ним

Девушка по имени Надя познакомилась с музыкантом в 2014 году в общей компании. Сначала они просто переписывались, не помышляя об отношениях. Второй раз Энди и Надежда увиделись в 2017 году, когда он был уже женат на Марине. Но это не помешало чувствам, которые вдруг вспыхнули между старыми знакомыми: пара стала тайно встречаться.

В прошлом году Кохал начала подозревать, что муж ей неверен. По словам Нади, жена контролировала доходы Картрайта: например, гонорары за его выступления приходили на ее карту, а потом она выделяла ему определенную сумму.

Окончательно в изменах супруга Марина уверилась несколько месяцев назад, когда увидела светлый волос на одежде мужа. Тогда Кохал устроила истерику и побрилась налысо. А уже позже, будучи от природы брюнеткой, перекрасилась в блондинку.

Любовница утверждает, что Кохал начала страдать от нервных срывов. Картрайт намекал супруге: им надо расстаться, но в такие моменты она лишь кричали, держа при этом ребенка на руках. Жена рэпера пошла на крайние меры: она сказала Энди, что «кажется, больна» СПИДом. Энди передал тревожную информацию и любовнице. Тесты, сданные на ВИЧ, показали отрицательные результаты.

Супруга Энди даже начала писать сопернице. Она говорила любовнице, что рэпер сумасшедший, лунатик, алкоголик. Последний раз девушка видела Картрайта в марте, до того, как уехала в Пензу. Они продолжали общаться по переписке. Последнее сообщение пришло любовнице 27 июля. Девушка написала, что выезжает в Санкт-Петербург, и получила ответ: «Какие предложения?» Энди ей никогда так не писал, поэтому она подумала, что его телефон оказался в руках Марины.