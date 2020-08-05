Похожий на Кена мужчина превратился в Барби и показал сексуальную фигуру

4 января 2020 года Альвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. Недавно 36-летняя бразильянка устроила фотосессию у бассейна. Для съемок она выбрала откровенный черный купальник, оголяющий ее искусственные грудь и ягодицы. Она дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке.

Чтобы обрести женственную внешность, Джессика потратила около 996 тысяч евро на хирургические процедуры. После каминг-аута она увеличила грудь за 27 тысяч евро, а также сделала инъекции в ноги, которые обошлись ей в 37 тысяч евро. Кроме того, ей пришлось удалить искусственные кадык и пресс.

В июле Джессика летала в Бразилию на процедуру по увеличению ягодиц и бедер. «Я хочу быть роковой женщиной с формами, и теперь впервые в жизни я ощущаю себя сексуальной, — подчеркнула она. — Будучи мужчиной, я никогда не чувствовала себя горячей, и у меня была низкая самооценка. Но сейчас, в женском теле, я наконец ощущаю себя сексуальной, — это непередаваемое чувство».