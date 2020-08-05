Ср, 5.08.2020
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Похожий на Кена мужчина превратился в Барби и показал сексуальную фигуру

PICS BY RODRIGO ALVES / CATERS NEWS - (PICTURED: Rodrigo yestefday still swollen but showing off his smaller chin) - The Human Ken doll has survived after life-threatening bacteria ate away at his face caused after giant JOHNNY BRAVO like chin implant. Rodrigo Alves, 35, noticed the painful dent forming in his chin that was continuing to expand, fortunately before it was too late. CAT scans and x-rays would reveal the Celebrity Big Brother star had seroma, which is a pocket of fluid, which doctors said if left untreated could have killed him. It also showed the large screws used to fix his new chin implant in place from two months ago (JAN), were too long and touched the roots of his teeth. - SEE CATERS COPY

ФОТО: RODRIGO ALVES / CATERS NEWS/Caters News Agency

Бразилец Родриго Алвес (Rodrigo Alves), потративший более 553 тысячи евро в попытке выглядеть как кукла Кен, превратился в живую Барби и показал свою сексуальную фигуру. На это обратила внимание газета Daily Mirror, передает Lenta.ru.

4 января 2020 года Альвес сделал каминг-аут и заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика. Недавно 36-летняя бразильянка устроила фотосессию у бассейна. Для съемок она выбрала откровенный черный купальник, оголяющий ее искусственные грудь и ягодицы. Она дополнила образ черными туфлями на высоком каблуке.

Чтобы обрести женственную внешность, Джессика потратила около 996 тысяч евро на хирургические процедуры. После каминг-аута она увеличила грудь за 27 тысяч евро, а также сделала инъекции в ноги, которые обошлись ей в 37 тысяч евро. Кроме того, ей пришлось удалить искусственные кадык и пресс.

В июле Джессика летала в Бразилию на процедуру по увеличению ягодиц и бедер. «Я хочу быть роковой женщиной с формами, и теперь впервые в жизни я ощущаю себя сексуальной, — подчеркнула она. — Будучи мужчиной, я никогда не чувствовала себя горячей, и у меня была низкая самооценка. Но сейчас, в женском теле, я наконец ощущаю себя сексуальной, — это непередаваемое чувство».

С 2004 года Родриго Алвес подвергся 48 пластическим операциям. Среди прочего, он установил имплантат, имитирующий кубики на прессе, сделал липосакцию и инъекции ботокса. В 2016 году мужчина попал в больницу из-за некроза, вызванного неудачной операцией по изменению формы носа. После инцидента он поклялся больше не прибегать к пластической хирургии и застраховал свое тело на миллион фунтов стерлингов, но через год снова взялся за старое.

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