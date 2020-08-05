Особенному сыну звезды сериала «След» Евгения Кулакова требуется операция

У актера растут двое детей: 16-летний Илья и двухлетняя Ника. Прошедший карантин хоть и оказался тяжелым для Евгения Кулакова — вся его семья переболела коронавирусом, но принес ему много тепла и радости от общения с любимыми наследниками, передает Starhit.ru.
Евгений трижды соблюдал карантин. «Первый раз со всеми вместе, второй — когда мама и бабушка заболели и лежали в Коммунарке, тогда я тоже переболел (пропало обоняние и прочее). И третий раз, когда слегла супруга Ольга, у нее было 25% поражения легких», — рассказывает актер.
С деньгами, конечно, возникли трудности, но помогали родители актера. Сам же он все это время старался радовать близких кулинарными изысками, а детей еще и разноообразным досугом.
«Конечно, и жена, и дети, и я были рады такому плотному общению. Это однозначно прошло всем на пользу. Я научился готовить вкусный борщ и плов, а еще запеканку по рецепту тещи. Плюс ко всему мы сами пекли хлеб, причем организовали полный цикл с изготовлением опары из собственной закваски. У дочки как раз был период, когда она все время хотела на ручки, и мы старались полностью эту необходимость удовлетворить. Кстати, у нее это уже прошло. Сейчас Ника встает на одну ножку и воображает, что балерина. А с дедушкой дочь общается исключительно по-английски (он в совершенстве знает, у него хорошее произношение)», — поделился Евгений в разговоре со Starhit.ru.
Но, помимо радостных моментов, Кулаков испытал и немало негативных эмоций. Все они были связаны с переживаниями за сына Илью. Юноша страдает аутизмом и ДЦП, ему необходимы постоянные развивающие занятия. Но в период самоизоляции ресурсный класс для детей с аутизмом, который посещает Илья, остался без финансовой поддержки.
Евгений с супругой очень расстроены, ведь занятия очень помогают их особенному сыну. «Ему необходимо быть на связи с поведенческим аналитиком не реже раза в неделю часа по полтора. Стоит сказать, что благодаря этим встречам моей жене удалось научить Илью пользоваться туалетной комнатой и сообщать о желании ее посетить. За время карантина Илья научился отвечать коротко на вопрос о том, хочет ли он чего-то: «да» или «нет». Научился закрывать за собой дверь в туалете и нажимать пальцем при выборе конкретного мультфильма в телефоне. А в планах обучение чтению через печатание и еще очень многое», — делится Кулаков.
«Не так давно Илья мог проявить самоагрессию. Он бил по своим ушам или впивался ногтями в тело так, что оставались вмятины. Занимаясь сенсорной интеграцией и плаванием, мы видим уменьшение описанных выше самостимуляций, а стучание по ушкам совсем ушло. Илья может попросить сделать массаж. Это очень важно, чтобы человек мог попросить то, что ему нужно. Кроме того, сенсорные занятия способствуют отработке связи взгляда и действия. У Ильи сейчас мало подвижности и много энергии. Так вот зал и бассейн решают эти вопросы», — подчеркнул актер.
Илюша хорошо ладит с сестренкой, да и Ника очень любит брата. Правда, иногда удивляется, что тот ведет себя очень шумно или вовсе игнорирует ее. «Наша задача научить их общаться. Когда мы выезжаем на прогулку, спрашиваем у сына, можно ли Нике поехать у него на коленях. И он говорит: «Да». Ника забирается, и мы едем. Я везу кресло, Илья аккуратно и нежно придерживает Нику, она гладит его руки, это очень трогательно и красиво, я вижу восхищенные взгляды прохожих. Иногда Ника подходит и целует его. Она называет его Илюха, хотя мы дома говорим Илья или Лоло», — рассказывает Евгений.
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Ольге тяжело справляться с двумя детьми, поэтому с недавних пор в доме появился помощник Николай, который старается быть рядом с Ильей, поддерживать его. «Мне кажется, что ему интересно. Жена подкидывает ему статьи по теме, многое рассказывает и показывает. Мы всегда просим, принимая людей на работу, чтобы предупреждали месяца за три о возможном уходе. Ведь замену найти очень сложно. И когда это происходит внезапно, мне приходится отказываться от работы, чтобы быть рядом с ребенком», — поделился актер.
Из-за эпидемии коронавируса сыну Кулакова так и не сделали важную операцию. Ее цель — поставить Илью на ноги. «Полтора года назад он стал слабеть и перестал ходить сам. Сейчас пользуется инвалидным креслом, к сожалению, при ДЦП так бывает, мышцы не успевают за ростом тела. Мы нашли фонд «Подарок ангелу», который оплатит нам два месяца реабилитации после операции, которая теперь состоится в сентябре, если не будет второй волны коронавируса. Мы очень благодарны этому фонду, они уже передали нам специальные титановые пластины, которые попросил наш хирург-ортопед. К сожалению, фонд не может приобрести для нас специальный вертикализатор, а он нужен в первую очередь. Так что будем организовывать сбор средств на карту», — поделился Евгений.
Евгений Кулаков очень жалеет, что жена не может реализовывать свой талант на сцене. Но надеется, что в самое ближайшее время Ольга вернется в театр. Супруга, по его словам, не только прекрасная мама и жена, но и талантливая, глубокая актриса.
Сам Евгений старается поднимать проблему воспитания детей с особенностями развития и в своей театральной работе. «Сейчас мы с режиссером Михаилом Левитиным-младшим задумали один спектакль. Он будет про особенных детей, это нам кажется очень важной миссией. Миша все придумал очень хорошо, а я пытаюсь искать спонсорство, но пока это очень сложно», — добавил Кулаков.
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#прогулка Прогуливались по зоопарку . Уже от входа указатели к слонам., мы к ним и направились. И слоновья семейка нам очень понравилась. Жираф неизменно одинок.. кондоры страшные птицы а обезьяны спали. Фосхитили фламинго и на счастье они находятся рядом с кафешечными столиками и легко было отвлечь от "купи-купи, хочу-хочу..." В кадре с нами сопровождающий нашего сына, Николай. За кадром наш друг и фотограф @photo_gratchen #дети #цветыжизни #московскийзоопарк #семья #семейныефотосессии