Особенному сыну звезды сериала «След» Евгения Кулакова требуется операция

Евгений трижды соблюдал карантин. «Первый раз со всеми вместе, второй — когда мама и бабушка заболели и лежали в Коммунарке, тогда я тоже переболел (пропало обоняние и прочее). И третий раз, когда слегла супруга Ольга, у нее было 25% поражения легких», — рассказывает актер.

С деньгами, конечно, возникли трудности, но помогали родители актера. Сам же он все это время старался радовать близких кулинарными изысками, а детей еще и разноообразным досугом.

«Конечно, и жена, и дети, и я были рады такому плотному общению. Это однозначно прошло всем на пользу. Я научился готовить вкусный борщ и плов, а еще запеканку по рецепту тещи. Плюс ко всему мы сами пекли хлеб, причем организовали полный цикл с изготовлением опары из собственной закваски. У дочки как раз был период, когда она все время хотела на ручки, и мы старались полностью эту необходимость удовлетворить. Кстати, у нее это уже прошло. Сейчас Ника встает на одну ножку и воображает, что балерина. А с дедушкой дочь общается исключительно по-английски (он в совершенстве знает, у него хорошее произношение)», — поделился Евгений в разговоре со Starhit.ru.

Но, помимо радостных моментов, Кулаков испытал и немало негативных эмоций. Все они были связаны с переживаниями за сына Илью. Юноша страдает аутизмом и ДЦП, ему необходимы постоянные развивающие занятия. Но в период самоизоляции ресурсный класс для детей с аутизмом, который посещает Илья, остался без финансовой поддержки.

Евгений с супругой очень расстроены, ведь занятия очень помогают их особенному сыну. «Ему необходимо быть на связи с поведенческим аналитиком не реже раза в неделю часа по полтора. Стоит сказать, что благодаря этим встречам моей жене удалось научить Илью пользоваться туалетной комнатой и сообщать о желании ее посетить. За время карантина Илья научился отвечать коротко на вопрос о том, хочет ли он чего-то: «да» или «нет». Научился закрывать за собой дверь в туалете и нажимать пальцем при выборе конкретного мультфильма в телефоне. А в планах обучение чтению через печатание и еще очень многое», — делится Кулаков.

«Не так давно Илья мог проявить самоагрессию. Он бил по своим ушам или впивался ногтями в тело так, что оставались вмятины. Занимаясь сенсорной интеграцией и плаванием, мы видим уменьшение описанных выше самостимуляций, а стучание по ушкам совсем ушло. Илья может попросить сделать массаж. Это очень важно, чтобы человек мог попросить то, что ему нужно. Кроме того, сенсорные занятия способствуют отработке связи взгляда и действия. У Ильи сейчас мало подвижности и много энергии. Так вот зал и бассейн решают эти вопросы», — подчеркнул актер.