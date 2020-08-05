Данила Поперечный: «Я хочу, чтобы Марат Башаров сдох»

Популярного блогера Данилу Поперечного возмущает то, что Башаров, который открыто признает себя агрессором, все равно востребован режиссерами и любим публикой.

«Я удивлен, что Марат Башаров все еще жив, что он ходит по интервью и у него что-то спрашивают, в том числе бил ли он жену. Он говорит: «Да!» и едет дальше на следующее интервью. Господи, как я хочу, чтобы Марат Башаров сдох. Если бы его избили дамы — это было бы классной ироничной смертью», — заявил он в YouTube-проекте «Без души».

Напомним, что шесть лет назад пресса широко обсуждала избиение второй супруги артиста — Екатерины Архаровой. Женщина получила перелом носа, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Подобная ситуация произошла и с третьей женой Башарова — Елизаветой Шевырковой. По словам женщины, муж душил ее, когда она была на ранних сроках беременности, а после рождения сына сломал нос и покалечил руку. «Конечно, я бил своих жен», — подтвердил Марат в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.