Данила Поперечный: «Я хочу, чтобы Марат Башаров сдох»

Комик резко высказался относительно недостойного поведения артиста, который не раз открыто заявлял, что бил своих избранниц. В частности, Марат Башаров признавался, что поднимал руку на Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову, передает Starhit.ru.
Популярного блогера Данилу Поперечного возмущает то, что Башаров, который открыто признает себя агрессором, все равно востребован режиссерами и любим публикой.
«Я удивлен, что Марат Башаров все еще жив, что он ходит по интервью и у него что-то спрашивают, в том числе бил ли он жену. Он говорит: «Да!» и едет дальше на следующее интервью. Господи, как я хочу, чтобы Марат Башаров сдох. Если бы его избили дамы — это было бы классной ироничной смертью», — заявил он в YouTube-проекте «Без души».
Напомним, что шесть лет назад пресса широко обсуждала избиение второй супруги артиста — Екатерины Архаровой. Женщина получила перелом носа, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Подобная ситуация произошла и с третьей женой Башарова — Елизаветой Шевырковой. По словам женщины, муж душил ее, когда она была на ранних сроках беременности, а после рождения сына сломал нос и покалечил руку. «Конечно, я бил своих жен», — подтвердил Марат в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.
В окружении артиста уверены: всему виной злоупотребление алкоголем. В Сети появлялись видео, на которых Башаров ведет пространные разговоры сам с собой. «Мне казалось, что в нем даже не два, а три человека живет. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: «Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу», — говорила Елизавета.