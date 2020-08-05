Пережившая страшную аварию известная певица выписалась из больницы

Как выяснилось позднее, виновник ДТП также сильно пострадал. Мужчина оказался сотрудником одного из охранных предприятий. Авария произошла в центре Бишкека.

После случившегося Асель Кадырбекова оказалась в больнице и перенесла операцию на ключице, также девушка несколько дней провела в коме. К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние, и она постепенно пошла на поправку.

Артистка провела в клинике больше месяца, наконец, стало известно, что ее выписали домой. Певицу ждет длительная реабилитация. По словам лечащего врача, знаменитость уже самостоятельно ходит, ест и разговаривает.

Семья не комментирует состояние Асель Кадырбековой. Муж звезды – музыкант Нурлан Насип – лишь однажды вышел на связь с поклонниками супруги. Он попросил молиться за девушку.

Певица все это время также не показывается перед публикой. В личном блоге 4 августа впервые за полтора месяца появилась новая запись, правда, она посвящена открытию после карантина салона красоты, который принадлежит Асель Кадырбековой.