В Бельгии появились необычные палатки-капли на деревьях: фото

В палатках есть окна, матрас, скамейка и места для хранения вещей. Они расположены недалеко от замка Хекс. Любопытно, что впервые необычные палатки показали на фестивале Pit Landscape art. Автор идеи – голландский художник Дре Вапенаар.

Туристы также могут воспользоваться двумя велосипедными дорожками. Одна из которых проходит через пруд (необычная конструкция позволяет увидеть водоем на уровне глаз), а вторая через лес (велосипедисты едут по кругу и могут посмотреть на лес с небольшой высоты).

В Бельгии на деревьях появились палатки-капли. ФОТО: Visit Limburg / Tranendreef