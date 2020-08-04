Лунный календарь на август 2020 года: благоприятные и тяжелые дни

Луна оказывает ощутимое влияние на настроение, эмоции и поведение людей. Причем если на кого-то воздействие различных лунных фаз может быть достаточно сильным, то другие могут этого даже не ощущать. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни августа следует проявлять активность и решительность, а когда лучше не предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

Различные фазы Луны: первая и последняя четверти, новолуние и полнолуние, а также дни затмений считаются временем усиленного взаимодействия Солнца и Луны между собой. Астрологи советуют время, когда Луна пребывает в различных фазах, использовать для совершенно разных целей. Согласно лунному календарю, август 2020 начался и закончится фазой растущей Луны.

Полнолуние и новолуние в августе 2020

Полнолуние состоялось 3 августа в 18 часов 59 минут под знаком Водолея. В период полнолуния и несколько дней после него люди стремятся к внутренней свободе и раскрепощенности. На первый план выходят эмоции, которые проявляются более открыто. В такие периоды люди не терпят ни малейшего давления на себя

Новолуние в августе 2020 года произойдет 19-го числа в 5 часов 43 минуты по киевскому времени под знаком Льва, который способствует возвышенному и бодрому настроению. У людей возникает ощущение силы, стремление перевернуть мир с ног на голову, улучшить и оптимизировать все вокруг себя.

Этот период отлично подходит для праздника и веселья. Хочется эффектно выглядеть, наряжаться, дарить и получать комплименты от окружающих и очень сложно усидеть дома.

В первые несколько дней новолуния благоприятно загадывать желания и строить планы на будущее, а еще мечтать. Также период новолуния хорошо подходит для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в августе 2020

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. Это время, когда начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Так, во время новолуния очень полезно отказаться от вредных привычек и всего ненужного и изжившего себя, что мешает нашему росту и развитию. В это время люди меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 29, 30 августа.

Подходящими днями в августе 2020 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 8, 9, 20, 22, 27, 31 числа месяца. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В этот период времени можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.