Фламинго – розовый, луна – голубая: кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом

Мода года — видеоклипы

Представьте себе: вы студент режиссерского или операторского курса ВГИКа. На дворе начало 1990-х. Кругом разруха, ад и нищета. Старухи у метро продают яблоки и полное собрание сочинений Чехова. Многие россияне натурально голодают. Что делать? Снимать кино? Его в стране нет. Поэтому кинематографисты взялись снимать то, за что платили, — а значит, рекламу и музыкальные видео.

«Что бы сейчас ни говорили высоколобые пассажиры, мы просто зарабатывали деньги. И мы замечательно играли на тщеславии артистов, которые хотели «как у них». Но и мы хотели посоревноваться — а мы можем «как у них»? Как индустрию это никто не воспринимал — потому что какая может быть индустрия, если исполнитель сначала платит деньги за запись песни, потом платит деньги за съемки клипа, а потом еще и платит деньги за то, чтобы канал «2x2» его показал?» — рассказывает режиссер Тигран Кеосаян, в начале 1990-х, наверное, даже не представлявший, что спустя почти три десятилетия снимет такое эпохальное кино, как «Крымский мост: История любви».

А вот так объясняет контекст, пожалуй, самый востребованный клипмейкер страны по состоянию на 1993 год — человек, который к 2020-му превратится в олицетворение нового российского коммерческого кино. Говорит Федор Бондарчук: «Во-первых никаких каналов не было, MTV не было, ничего не было. MTV смотрели на лонгплеях большими кассетами. Я помню, по-моему, Чарли Чаплина спросили: «Что сейчас смотрите?» — и он ответил: «Клипы». Там было все. Это другой монтаж, это другая форма, это маленькие фильмы. Никто не понимал, как это сделано. Никто не понимал форму, они только-только появились. Ты занимался чем-то новым, и тебе это жутко нравилось. Я в принципе меломан — мне нравится музыка, у меня много друзей ею занимаются, я без музыки жить не могу. Конечно, для молодого кинематографиста это была территория свободы, и в том числе кинематографического эксперимента. Это было самое интересное, самое свежее, самая новая, самая экспериментальная территория. Кто там должен быть? Конечно, я! Мы туда и нырнули все».

Обычная история для тех лет: у клипмейкера спрашивают, сколько стоит клип. Он говорит: 30 тысяч долларов. А заказчик отвечает: «Вот тебе 40 тысяч. Сделай по красоте, братан. Чтоб круто было». Пусть человек с кинокамерой не мог поехать в Канны, зато в новой России у него появилась возможность зарабатывать. Так и жили.

Время расцвета видеоклипов (видеоролик с тайм-кодом):

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