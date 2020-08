Фламинго – розовый, луна – голубая: кто развлекал россиян, пока танки громили Белый дом

Певица, которая позже станет известна под именем Линда, в 1993-м сделала свои первые шаги на эстраде. Мало кто помнит, но первым сценическим поступком Линды — 16-летней дочери банкира Светланы Гейман — было более-менее дословное копирование Мадонны. Девочка-подросток под руководством известного продюсера Юрия Айзеншписа пыталась перевоплотиться в сексуальную диву русского разлива: воплощением этой метаморфозы стала песня «Игра с огнем». Клип на нее снял сам Федор Бондарчук — с очевидной оглядкой на западные образцы. Вот в кадре шелестят страницами The Wall Street Journal и The New York Times солидные люди в костюмах, а вот в окружении качков-метросексуалов обнаруживается и сама юная певица — с нарисованными усиками, прямо как у Мадонны на одном из самых известных ее фото.