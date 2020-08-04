Историк моды Васильев ответил на обвинения в попытках заработать на памяти Началовой

Периодически телеведущий устраивает выставки, на которых показывает часть своей коллекции. В архивах любителя старины можно найти костюмы Майи Плисецкой, Людмилы Гурченко, некоторые вещи из гардероба Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой. Последняя, кстати, сама передала Александру Васильеву на хранение 15 концертных платьев.

Теперь у историка есть и три наряда Юлии Началовой. Правда, некоторые поклонники певицы оказались недовольны тем, что наследие кумира попало в руки коллекционера. По мнению фанатов, Александр Васильев будет зарабатывать на имени покойной звезды.

Модный эксперт ответил на обвинения фанатов, отметив, что мама артистки сама обратилась к нему с просьбой сохранить память о дочери. К сожалению, из-за плотного графика телеведущий не смог лично присутствовать при передаче платьев. Помощник историка рассказал, что Таисия Началова расставалась с нарядами и плакала.

Также Александр Васильев добавил, что концертные костюмы Юлии Началовой настоящие произведения искусства. Одежда, принадлежавшая певице, неизменно привлекает внимание посетителей выставки, и это значит, что артистку помнят и любят.