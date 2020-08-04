Гогена Солнцева сняли в постели с двумя пенсионерками

Гоген Солнцев покинул Москву. Сейчас шоумен отдыхает в Сочи. Компанию ему составили супруга Екатерина Терешкович и подруга Лидия. Сам Гоген не раз утверждал, что с последней у них исключительно дружеские отношения. Однако в Сети появились фотографии, сделанные скрытой камерой. На снимках голый Гоген запечатлен в постели с раздетой женой Катей и неодетой подругой Лидой.

Человек, обнародовавший пикантные кадры, заявил, что якобы на самом деле Гоген Солнцев отдыхает не с двумя, а с тремя женщинами. «Они всей толпой и на пляж ходят. Бабушки обхаживают Гогена, как только могут. Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу. Тот явно тащится от такого внимания», – сообщил осведомитель журналистам.

Репортеры решили связаться с самим Гогеном Солнцевым, чтобы тот прокомментировал появление резонансных фотографий. Узнав о том, что его с женщинами снимали в постели, шоумен впал в исступление. «Моя личная жизнь никого не касается. Мне одной женщины мало, поэтому я могу отдыхать хоть сразу с пятью. Законом это не запрещается», – заявил оскорбленный Гоген.