Ситуация с коронавирусом всё хуже: в Эстонии начались отмены концертов и массовых мероприятий

«Вместе с менеджментом артиста решили, что в сложившейся ситуации единственно правильным решением будет отменить концерт nublu, запланированный на субботу. На шоу пришло бы много гостей разных возрастов из Элва и других мест. И даже если бы мы сделали всё возможное для обеспечения безопасности гостей, не считает, что сейчас самое подходящее время для таких больших встреч», - сказал член правления FC Elva Марек Наарис.