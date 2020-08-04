Ситуация с коронавирусом всё хуже: в Эстонии начались отмены концертов и массовых мероприятий

В эту субботу в городе Элва в рамках FC Elva Jalkafest должен был состояться концерт рэпера nublu, но из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом выступление переносится на следующий год.
«Вместе с менеджментом артиста решили, что в сложившейся ситуации единственно правильным решением будет отменить концерт nublu, запланированный на субботу. На шоу пришло бы много гостей разных возрастов из Элва и других мест. И даже если бы мы сделали всё возможное для обеспечения безопасности гостей, не считает, что сейчас самое подходящее время для таких больших встреч», - сказал член правления FC Elva Марек Наарис.
«Благодарим сограждан за понимание и просим относиться к себе и другим со всей ответственностью. Здоровье превыше всего», - сказал он.
Мероприятие перенесли на 7 августа 2020 года. Купленные на этот год билеты действительны на новую дату.