Рита Дакота заразилась коронавирусом

Артистка разместила результаты теста и отметила, что положительный результат был показан только с третьего раза.

Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!

– написала она.

Рита добавила, что самочувствие у нее нормальное, но пропало обоняние. Тело тоже неприятно ломит.

«Чувствую себя сносно. Из бесючего – нет обоняния вообще, и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома», – успокоила артистка поклонников.