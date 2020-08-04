Популярная певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, пишет RUS TVNET.
Артистка разместила результаты теста и отметила, что положительный результат был показан только с третьего раза.
Ни кровь, ни КТ не показали короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!
– написала она.
Рита добавила, что самочувствие у нее нормальное, но пропало обоняние. Тело тоже неприятно ломит.
«Чувствую себя сносно. Из бесючего – нет обоняния вообще, и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома», – успокоила артистка поклонников.
Напомним, что ранее Covid-19 переболел ее бывший супруг Влад Соколовский, а 26 июля стало известно, что рэпер Элджей и его жена – блогер Настя Ивлеева – заразились коронавирусом.