Телеведущий Александр Гордон тайно развелся с молодой женой

Заключая четвертый брак с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой в 2014 году, Александр Гордон, которому на тот момент было 50, заявил, что больше он не намерен ни на ком жениться. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Судя по всему, 30-летняя разница в возрасте между супругами все-таки сделала свое дело. Либо всему виной пресловутый карантин и пандемия...

Так или иначе, но в июне этого года Ноза подала на развод со звездой Первого канала. А 17 июля, аккурат в 26-й день рождения Абдулвасиевой, мировой участок Пресненского районного суда столицы официально расторг ее брак с Гордоном. От этого союза у женщины осталось двое сыновей — 6-летний Александр и 3-летний Федор.

«Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке, — пояснили «СтарХиту» в пресс-службе суда.

Наследников Александр и Ноза продолжают воспитывать вместе. По словам ведущего «Мужского и женского», девушка никогда не смотрела на него как на старшего товарища или учителя, скорее, как на отца сыновей. «Так, почему ты не сделал это еще? Так, гулять с ним кто идет? Посмотри, он же ведет тебя писать, так отведи его... Какой тут учить? Нет, это все гораздо проще, гораздо живее, гораздо честнее. Это то, что я люблю, и то, что мне нравится», — делился Гордон в одном из интервью.

Однако, судя по всему, большая часть заботы за мальчиками лежала на хрупких плечах Абдулвасиевой. В самом начале режима самоизоляции она даже сделала в социальных сетях чистосердечное признание: «Я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка».

Что касается разницы в возрасте, то супруги в один голос твердили, что она для них не имеет значения. Александр и Ноза много путешествовали, часто посещали кинопоказы и выставки. Жена Гордона, скорее, жаловалась, на другое. А именно на постоянную дискриминацию из-за национальной принадлежности.