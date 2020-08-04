Карта с ценами: сколько стоит пол-литра пива в странах Европы и как дела у Эстонии?

Цены на пиво в Европе и не только ФОТО: Скриншот с сайта Zen.Yandex.ru

Конечно, цена на пиво в абсолютном значении практически ничего не отражает без информации о средней заработной плате, но если сравнить со средней заработной платой, то, например, в России средняя зарплата - 400 евро, получается на нее можно купить 253 литра пива, в Норвегии зарплата 4400 Евро, а это 700 литров пива при цене 3,15 евро за пол-литра.

Самое дорогое пиво в Норвегии - более 3 евро, далее - в Исландии - 2 евро и 55 центов, в Ирландии и Финляндии по 2 евро и 4 цента. Также пиво дико дорого стоит в Монако. В России пол-литра пива в среднем можно купить за 79 центов, на Украине - 53 цента. В Эстонии, как известно, алкоголь дороже, чем в других прибалтийских странах и Польше, пиво - не исключение, 1.31 евро за пол-литра.