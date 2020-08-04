Самый русский город Чехии. Здесь кажется, что ты находишься в России

Мы разложили вещи и пошли гулять по вечернему городу. Русская речь была слышна повсюду, а объявление на двери магазина на русском «Требуется продавец» ошарашило нас окончательно.

Карловы Вары ФОТО: Shutterstock

Всё это создавало полное ощущение дома. Как будто находишься не в Чехии, а в русском курортном городке.

И это неудивительно. Исторически сложилось, что еще со времен Российской Империи Карловы Вары были одними из самых востребованных курортов среди русской интеллигенции. В 1711 в Карловы Вары приехал Петр I, и после его визита город стал очень популярным у россиян.

Русские дворяне, которые часто приезжали на курорт, долгое время собирали средства на строительство православного храма. В результате была построена церковь Святых Петра и Павла.

Не только русская, но и мировая элита любила проводить время в Карловых Варах. Здесь отдыхали Гоголь, Гете, Шопен, Чайковский и Бах. Гете чаще всех бывал в этом курортном городе и чувствовал себя здесь как дома.

Вообще, конечно, Карловы Вары славятся своими целебными водами. И люди сюда едут с целью поправить свое здоровье.

По улицам народ ходит со стаканчиками и бутылочками, наливают воду из источников и потягивают ее, прогуливаясь.

Карловы Вары ФОТО: Shutterstock

Вода по своим свойствам и вкусам отличается, в некоторых источниках совсем противная.

У нас на осмотр города было меньше суток, поэтому мы просто прогуливались по центральным улицам, никуда особо не заходили. Основная улица тянется вдоль реки Тепла. По обоим ее берегам стоят здания на различной высоте: такая планировка делает город уютным. Здесь очень приятно гулять.

Карловы Вары ФОТО: Shutterstock

В конце основной пешеходной улицы есть смотровая площадка. На нее мы поднимались пешком. И из-за деревьев города практически не было видно. Но зато потренировались, ведь подъем и спуск хорошо прокачивает ноги.

Я считаю, что Карловы Вары достойны включения в список городов, которые стоит посетить в Чехии. Нам город понравился.

Карловы Вары ФОТО: Shutterstock