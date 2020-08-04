«Спасибо за твою любовь»: Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц

Артисты встречаются уже два года, однако редко делятся подробностями личной жизни. Даже совместные снимки влюбленных практически не появляются в их соцсетях. Впрочем, сегодня парочка доказала — между ними царит полная идиллия, передает Starhit.ru.
35-летний Марк Богатырев опубликовал трогательный снимок с возлюбленной — Татьяной Арнтгольц. На фото парочка широко улыбается, глядя в камеру. В подписи к кадру артист процитировал фразу Фаины Раневской, намекнув, что гордится самодостаточностью избранницы: «Женщина — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски. P.S. Спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу».
Поклонники умилились признаниям кумира. «Прекрасная пара! Будьте счастливы и дорожите друг другом, очень важно во взаимоотношениях доверие и понимание, а потом уже любовь»; «Вы самые лучшие! Такие искренние улыбки, и вообще открытые люди»; «Берегите друг друга, красивые», — желают пользователи Сети.
Некоторые считают, что артисты давно зарегистрировали свой союз. Поводом для подозрений стало обручальное кольцо на пальце Арнтгольц, которое она засветила еще в прошлом году. Впрочем, Марк уверяет, что пока сделал только предложение. «Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, и, надеюсь, в ближайшем будущем. Пока мы не женаты. Но это временно», — говорил звезда сериалов.
Напомним, что Татьяна была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. Супруги прожили вместе почти шесть лет и расстались на дружеской ноте. Жидков благодарен бывшей жене за мудрое решение — поддерживать общение ради ребенка: «Она действительно прекрасный человек. Я ее очень уважаю, люблю и ценю. Нам сейчас проще общаться, чем когда мы были в браке».
А вот у Богатырева прошлые отношения закончились весьма болезненно. Говорят, у него случился нервный срыв из-за расставания с коллегой по «Кухне» — Еленой Подкаминской. Тогда артист даже пытался совершить суицид, но, к счастью, смог оставить темные мысли в прошлом. Впрочем, сам Марк объясняет, что попросту сгорел на работе: «Этот адский период продолжался целый год. Словно в рабство попал — жил с гнетущим ощущением, что я постоянно должен, должен, должен…».