«Спасибо за твою любовь»: Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц

35-летний Марк Богатырев опубликовал трогательный снимок с возлюбленной — Татьяной Арнтгольц. На фото парочка широко улыбается, глядя в камеру. В подписи к кадру артист процитировал фразу Фаины Раневской, намекнув, что гордится самодостаточностью избранницы: «Женщина — это не слабый пол, слабый пол — это гнилые доски. P.S. Спасибо за твою любовь, мудрость и внутреннюю силу».

Поклонники умилились признаниям кумира. «Прекрасная пара! Будьте счастливы и дорожите друг другом, очень важно во взаимоотношениях доверие и понимание, а потом уже любовь»; «Вы самые лучшие! Такие искренние улыбки, и вообще открытые люди»; «Берегите друг друга, красивые», — желают пользователи Сети.

Некоторые считают, что артисты давно зарегистрировали свой союз. Поводом для подозрений стало обручальное кольцо на пальце Арнтгольц, которое она засветила еще в прошлом году. Впрочем, Марк уверяет, что пока сделал только предложение. «Думаю, когда-нибудь это обязательно произойдет, и, надеюсь, в ближайшем будущем. Пока мы не женаты. Но это временно», — говорил звезда сериалов.

Напомним, что Татьяна была замужем за Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. Супруги прожили вместе почти шесть лет и расстались на дружеской ноте. Жидков благодарен бывшей жене за мудрое решение — поддерживать общение ради ребенка: «Она действительно прекрасный человек. Я ее очень уважаю, люблю и ценю. Нам сейчас проще общаться, чем когда мы были в браке».