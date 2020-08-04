Александр Головин вышел в свет с новой пассией

С прошлого года 31-летнему актеру приписывают роман с партнершей по фильму «Буран» Ангелиной Поплавской. Некоторые посчитали, что он придет на премьеру вместе с предполагаемой возлюбленной. Однако Головин появился в компании 33-летней Александры Соботковской.

К слову, зимой коллеги даже вместе отдыхали на Бали. Актриса опубликовала в личном блоге снимки с Александром, правда, только те, где он запечатлен со спины. Зато на странице звездного блондина также можно найти кадры из тропического острова и узнаваемую футболку с шортами. Пока неизвестно связывают ли артистов романтические отношения. Впрочем, такая секретность вполне понятна — Головин на этом уже обжегся.

В прошлом году пресса активно обсуждала амурные похождения актера, в частности, интрижку с гримером Светланой Белогуровой. Этот роман закончился рождением дочери Оливии, которую артист долгое время не хотел признавать.

Чтобы призвать отца к ответственности, Светлана отправилась на телешоу и озвучила все детали отношений с Головиным. Разгорелся скандал, в котором оказалась замешана Настатья Самбурская. Она приютила Светлану с малышкой и платила ей 30 тысяч рублей взамен на молчание, но та ее обманула. В отместку Самбурская заявила о пагубных пристрастиях молодой мамы.

Александр Головин со своей девушкой ФОТО: Личный архив актера

«Ребенок был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой борец за правду, расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь малыша от такой матери», — возмущалась Настасья.

Белогуровой все же удалось взыскать алименты с Александра, а теперь она надеется, что он захочет увидеть наследницу. «Я безумно счастлива, что я твоя мама, а ты моя доченька, — писала она в ее день рождения. — Думаю, и папа счастлив, просто сейчас он далеко и совсем не понимает, какое теряет счастье, ни разу не поцеловав тебя. Не обижайся на него. Я уверена, что он любит тебя».