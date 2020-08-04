Александр Головин вышел в свет с новой пассией

Актер появился на премьере Интернет-сериала #СНИМИТЕМАШУ в компании очаровательной девушки. Парочка вместе позировала фотографам и держалась сдержанно. Впрочем, некоторые заподозрили, что их связывает нечто большее, чем просто дружба, пишет Starhit.ru.
С прошлого года 31-летнему актеру приписывают роман с партнершей по фильму «Буран» Ангелиной Поплавской. Некоторые посчитали, что он придет на премьеру вместе с предполагаемой возлюбленной. Однако Головин появился в компании 33-летней Александры Соботковской.
К слову, зимой коллеги даже вместе отдыхали на Бали. Актриса опубликовала в личном блоге снимки с Александром, правда, только те, где он запечатлен со спины. Зато на странице звездного блондина также можно найти кадры из тропического острова и узнаваемую футболку с шортами. Пока неизвестно связывают ли артистов романтические отношения. Впрочем, такая секретность вполне понятна — Головин на этом уже обжегся.
В прошлом году пресса активно обсуждала амурные похождения актера, в частности, интрижку с гримером Светланой Белогуровой. Этот роман закончился рождением дочери Оливии, которую артист долгое время не хотел признавать.
Чтобы призвать отца к ответственности, Светлана отправилась на телешоу и озвучила все детали отношений с Головиным. Разгорелся скандал, в котором оказалась замешана Настатья Самбурская. Она приютила Светлану с малышкой и платила ей 30 тысяч рублей взамен на молчание, но та ее обманула. В отместку Самбурская заявила о пагубных пристрастиях молодой мамы.
«Ребенок был зачат в состоянии наркотического опьянения. Раз уж ты, Света, такой борец за правду, расскажи до конца, почему Саша отказался с самого начала иметь малыша от такой матери», — возмущалась Настасья.
Белогуровой все же удалось взыскать алименты с Александра, а теперь она надеется, что он захочет увидеть наследницу. «Я безумно счастлива, что я твоя мама, а ты моя доченька, — писала она в ее день рождения. — Думаю, и папа счастлив, просто сейчас он далеко и совсем не понимает, какое теряет счастье, ни разу не поцеловав тебя. Не обижайся на него. Я уверена, что он любит тебя».
А вот за плечами Соботковской нет скандальных интрижек. Звезда сериала «След» не комментирует появление новых союзов. Головин же признавался, что он легко поддается женским чарам. «Я очень любвеобильный, вокруг меня много красивых людей, а еще умных и образованных, — делился актер. — Влюбчивость — это не минус, наоборот, значит, что сердце большое и доброе! Я даже замечательно отношусь к одиночеству. Иногда люблю побыть наедине с собой, прям по кайфу. Но главное — не долго, надоедает».