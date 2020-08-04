Голосование продолжается! Помогите выбрать самую яркую красотку Mrs Europe Estonia 2020

Уже в это воскресенье в клубе PRIVÉ компетентное жюри выберет победительницу конкурса Mrs Europe Estonia 2020. На корону и титул претендуют 8 очаровательных финалисток, каждая из которой достойна победы. Все желающие могут отдать свой голос наиболее понравившейся участнице, которая по итогам зрительского голосования получит титул любимицы публики .

По словам «Миссис Европа 2019» Людмилы Карпиковой, предстоящая неделя будет очень насыщенной. «Участниц ждут многочисленные репетиции, ведь на кону титул Mrs Europe Estonia 2020 и возможность представить страну на международном конкурсе. Конечно, и нашу индустрию затронули ограничения связанные с коронавирусом. Пока не понятно, когда точно сможет состояться международный конкурс. Но очень надеемся, что ситуация стабилизируется и мы сможем провести его уже в этом году», - сказала Людмила. «Рады, что после длительного перерыва можем провести региональный конкурс. Победительницу конкурса выберет компетентное жюри. Участница, набравшая больше всего зрительских голосов, получит титул Mrs Europe Estonia 2020 People's Choice. Голосование на звание любимицы публики уже открыто на официальной странице агентства Angel Models Agency в Фейсбук и продлится до 16.00 9 августа. Конечно же, помимо корон и титулов, для участниц конкурса будут подарки и сюрпризы от наших партнеров. В перерывах между турами для гостей выступит певец Вадим Викс», - добавила она.