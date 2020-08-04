Красотка Софья Эрнст восхитила сеть стройной фигурой после третьих родов

В инстаграме жена продюсера разместила кадр, на котором позирует в узких джинсах и рубашке, дополнив лаконичный образ игривой прической — заплетенными по бокам косичками.

Поклонники пришли в восторг от фото Софьи и отметили, что выглядит молодая мама стройной и изящной. «Ой, я сначала подумала, что это фото из детства», «Вы такая худенькая! Мама троих детей! Это потрясающе», «Какая вы красивая и нежная! Без макияжа смотритесь отлично»; «По вам и не скажешь, что многодетная мама. Так держать!»; «Стройняшка!», «Худенькая и изящная, ну девочка же!» — восхитились они.

Первые новости о том, что Софья беременна третьим ребенком, появились в конце ноября 2019-го. В середине декабря жена Эрнста подтвердила свое положение, посетив премьеру фильма «Союз Спасения» в обтягивающем платье и продемонстрировав заметно округлившийся живот.