Красотка Софья Эрнст восхитила сеть стройной фигурой после третьих родов

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и его жена Софья не так давно вновь стали родителями. Ранее 32-летняя актриса опубликовала фото коляски, а накануне похвасталась подтянутой фигурой после родов, передают Дети Mail.ru.
В инстаграме жена продюсера разместила кадр, на котором позирует в узких джинсах и рубашке, дополнив лаконичный образ игривой прической — заплетенными по бокам косичками.
Поклонники пришли в восторг от фото Софьи и отметили, что выглядит молодая мама стройной и изящной. «Ой, я сначала подумала, что это фото из детства», «Вы такая худенькая! Мама троих детей! Это потрясающе», «Какая вы красивая и нежная! Без макияжа смотритесь отлично»; «По вам и не скажешь, что многодетная мама. Так держать!»; «Стройняшка!», «Худенькая и изящная, ну девочка же!» — восхитились они.
Первые новости о том, что Софья беременна третьим ребенком, появились в конце ноября 2019-го. В середине декабря жена Эрнста подтвердила свое положение, посетив премьеру фильма «Союз Спасения» в обтягивающем платье и продемонстрировав заметно округлившийся живот.
Актриса и продюсер вместе с 2013 года, по слухам, влюбленные женаты. У супругов двое общих детей — дочки Эрика и Кира, которые родились в 2016 и 2017 годах. У Константина также есть взрослая дочь Александра от предыдущих отношений. Она живет в США.