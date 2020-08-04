Алсу в белоснежной блузке за 175 евро впечатлила фанатов

В сети оценили образ певицы. «Интересный крой. Но ваша талия нравится больше!», «Ну эта блузка прямо огонь!», «Очень женственно, оригинально и стильно», «Какая блуза, супер! Но и ты нереальной красоты», — пишут фанаты Алсу.