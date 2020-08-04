Вт, 4.08.2020
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Алсу в белоснежной блузке за 175 евро впечатлила фанатов

Алсу.

ФОТО: Mashkov Yuri/COVI

37-летняя Алсу порадовала фанатов новым аутфитом: звезда позирует в необычной рубашке с пышными рукавами и голубых джинсах. Цена блузки — 175 евро рублей, передает Леди Mail.ru

В сети оценили образ певицы. «Интересный крой. Но ваша талия нравится больше!», «Ну эта блузка прямо огонь!», «Очень женственно, оригинально и стильно», «Какая блуза, супер! Но и ты нереальной красоты», — пишут фанаты Алсу.

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Всё чаще в моей ленте вы видите фотографии с отметкой @basique713 и, судя по количеству лайков и комментариев, вам нравятся мои луки😍 Нет☝🏻, у меня не рекламный контракт! Просто «Basique 7.13» - #бренд моей подруги @yana___y , и я первая имею доступ к этой красоте😍 И не менее важным является ещё и то, что все творения очень стильные, носибельные, а главное, очень качественные! Иногда я что-то подсказываю, даю идеи☺️ Если вы доверяете моему вкусу, вам @basique713 точно понравится🤍

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

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