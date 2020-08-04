Яна Кошкина — новая ведущая проекта «Дом-2»? Актриса отреагировала на слухи

Летом руководство проекта «Дом-2» объявило о поиске нового ведущего. Он заменит Антона Беккжуева, который покинул реалити-шоу. Молодой человек не пользовался авторитетом у участников телестройки из-за неопытности.

Спустя некоторое время в Сети появилась информация, что место ведущего займет Лариса Гузеева. Актриса уже успела опровергнуть слухи. Их даже высмеяла Ксения Бородина.

Теперь по каким-то причинам многие думают, что ведущей «Дома-2» в новом сезоне станет звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина. Актриса отреагировала на новость, окончательно заинтриговав поклонников.

Кошкина отметила, что вопрос об участии в съемках новых выпусков «Дома-2» стали задавать ей гораздо чаще. Новость о романе, как отметила знаменитость, отошла на второй план. «Так любопытно это все», — написала Яна в своем инстаграм-аккаунте.