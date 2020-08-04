«Ты объявил войну»: Ахеджакову возмутил подогревающий хамство и агрессию Гармаш

«Современник» продолжает принимать удары судьбы — легенда разрушается на наших глазах. В конце декабря 2019 года умерла руководившая им 40 лет Галина Волчек. В июне 2020-го ведущий артист театра Михаил Ефремов попал в пьяную аварию и был отправлен под домашний арест. А теперь заявление об уходе написал Сергей Гармаш, рассказывают Dni.ru.
Лия Ахеджакова, как и все, прочла резонансное письмо Сергея Гармаша, в котором он бросается громкими фразами: «Идет расправа над людьми», «Ситуация внутри труппы чудовищная», «Налицо очевидный раскол». Он пишет чудовищные фразы, растаптывая родной театр.
«Твое послание похоже на донос, — обратилась Лия Меджидовна к Сергею Леонидовичу. — А если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссер Виктор Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило "стучать" на него в высоких кабинетах«.
«Не стоило искать единомышленников в труппе и подогревать ненависть, хамство и агрессию, когда театр оказался в такой страшной ситуации из-за проклятой пандемии», — продолжает Ахеджакова в своем обращении к Гармашу.
«Ты объявил войну и по закону жанра — ты хороший артист! – гордо хлопнул дверью. Я пожелаю тебе всяческого добра», — завершила свое открытое письмо артистка.
Напомним, что многие звезды «Современника» высказались о поступке Сергея Гармаша. Но ни Чулпан Хаматова, ни Марина Неелова его решения об уходе не поддержали. Актер, в свою очередь, пообещал отыграть спектакли сентябрьского репертуара, на который уже продаются билеты, но дольше задерживаться на Чистых прудах не намерен. Он зарабатывает миллионы в рекламе и на кусок хлеба ему хватит и без «Современника».