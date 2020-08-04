Это интересно! Почему в прибалтийских республиках жилось лучше, чем в остальном СССР

Сегодня в прибалтийских странах годы в составе СССР часто называют оккупацией, но так ли плохо жилось в Эстонии, Литве и Латвии в то время? Прибалтику называли витриной Советского Союза и уровень жизни здесь был намного выше, чем в среднем по стране, пишет Zen.Yandex.ru.
Витрина Советского Союза
Прибалтику называли витриной Советского Союза. Это был своеобразный островок Европы на территории Советского Союза. Поездка к нам в гости по эмоциям приравнивалась к поездке за рубеж. Не случайно заграницу в советских фильмах снимали именно в Прибалтике.
Явка советского разведчика на Цветочной улице в фильме «17 мгновений весны» находилась на рижской улице Яуниела. Здесь же снимали и дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Планы фильмов «Три толстяка» и «Город мастеров» снимали в Таллинне. В Прибалтике же снимали и многие сцены в «Трех мушкетерах».
Также здесь закрывали глаза на те вещи, которые в РСФСР были под запретом. Например, здесь активно развивалась рок и панк-культура. Эстонские панк-группы Propeller и Para Trust появились еще в 1979 году, в 1980-е в Латвии была создана группа «Конец капитализма», в 1986 году в Эстонии — группа «J.M.K.E.». Она до сих пор существует.
Условия благоприятствования
Такое раздолье в Латвии, Литве и Эстонии было вызвано целым рядом факторов. В первую очередь — особыми условиями, которые были предоставлены прибалтийским странам уже после войны.
21 мая 1947 года закрытым постановлением ЦК ВКП (б) было предписано учесть исторические и экономические традиции этого региона и замедлить в нем темпы коллективизации. Такая преференция в Прибалтике продолжалась вплоть до распада СССР. К концу 1980-х годов больше 70 процентов сельскохозяйственной продукции в Прибалтике производилось и сбывалось личными хозяйствами («единоличниками»).
Также нужно отметить, что в 1940—1960-х у прибалтийских колхозников не изымались паспорта (как в большинстве республик СССР, кроме регионов Закавказья).
Уровень заработной платы в Прибалтике также отличался от средней по Союзу. С конца 1940-х до 1990 года зарплаты прибалтийских рабочих, колхозников и инженеров были в 2-3 раза выше, чем в большинстве республик и в среднем по Союзу, а цены, тарифы на квартплату и электроэнергию — ниже.
По статистическим данным, в 1988 году латыши, литовцы и эстонцы потребляли за год мяса и мясных продуктов 84, 85 и 90 килограммов на душу населения соответственно. В среднем по СССР этот показатель составлял не более 64 килограммов.
Потребление молока и молочной продукции: Литва – 438 кг/чел в год, Латвия – 471 кг/чел в год, Эстония – 481 кг/чел в год. Средний показатель для СССР – 341 кг/чел в год.
Дороги
Не калининградские, а именно латвийские, эстонские и литовские порты были главными западными морскими воротами Советского Союза. До сих пор их доля во внешнеторговом трафике России превышает 25 процентов, построенные еще в советские годы порты продолжают приносить доход прибалтийским странам.
В 70-80-х годах к этим портам были проложены нефтепроводы. Автомобильные дороги в Прибалтике также были на высоте. По качеству они занимали первое место в СССР. Второе место занимала Западная Украина, третье - Закавказье. РСФСР был на 12-13-м месте.
Бренды
Прибалтика времен СССР была знаменита своими брендами. Такими, например, как «ВЭФ», «Радиотехника», автомобили «РАФ», «Рижский бальзам», «Рижский хлеб», рижская косметика «Джинтарс», «Рижские шпроты». Рижский вагоностроительный завод выпускал электрички ЭР-1 и ЭР-2.
После распада Советского Союза судьба этих брендов оказалась печальной.
«ВЭФ», бывший в годы Союза одним из передовых мировых производителей электроники, радиоприемников, телефонов, станков, обеспечивавший рабочими местами больше 14000 человек на заводе в Риге и еще 6000 в остальной Латвии, дававший прибыль 580 миллионов долларов в год, в середине 90-х объявил о банкротстве. Сегодня на месте завода торговый центр.
Такая же участь постигла и РАФ. В 1997 году производство на заводе было остановлено. По горькой иронии судьбы, последней моделью, сошедшей с конвейера некогда процветающего завода стал автомобиль-катафалк. По состоянию на 2010 год большинство корпусов завода разрушено, а на их месте располагаются торговые площади.
Бывший гигант, Рижский вагоностроительный завод, с трудом пережил девяностые годы. В 1998 году была объявлена неплатежеспособность завода. Многократно сократились объемы производства. К 2001 году на заводе осталось меньше полутора сотен сотрудников (при СССР было 6000). Сейчас завод поделен: половина отошла частному предпринимателю, вторая половина продолжает работу, но в объемах, не сравнимых с советским временем.
Спорт
Прибалтика была настоящей экспериментальной кузницей кадров для советского и мирового спорта. Здесь активно развивался хоккей, футбол, баскетбол, парусный спорт. Литовский футбольный клуб «Жальгирис» выступал на Универсиаде 1987 года как Сборная СССР по футболу и уверенно занял первое место.
На рижском «Динамо» великий Виктор Тихонов отрабатывал свои знаменитые схемы и тренировочную систему.
Именно в годы своей работы в Риге Тихонов придумал свое ноу-хау: игру в четыре звена, и довел свою команду из второй лиги до четвертого места в первенстве СССР.
В рижском СКА ковал свое тренерское мастерство Александр Гомельский. Его команда трижды становилась чемпионом СССР и трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов. В Таллине проводились соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх 1980 года. Сборная СССР по парусному спорту на той Олимпиаде заняла почетное второе место, уступив бразильцам.