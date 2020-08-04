Наталья Подольская показала живот после слухов о беременности

Все началось с того, что Наталью Подольскую заметили в аптеке. Якобы после визита известной певицы фармацевт заявил, что у Натальи невооруженным взглядом виден округлившийся живот. Немедленно поползли слухи, что у артистки и ее мужа Владимира Преснякова вскоре появится второй ребенок.

Наталья Подольская отреагировала на шумиху. Она опубликовала короткое видео, которое записала в автомобиле. «Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса», — коротко сказала певица, снимая свое лицо сначала снизу, а потом сверху. Тем самым артистка продемонстрировала, как меняется ее вид: если сначала кажется, что у Натальи второй подбородок, то в конце понятно, что она в прекрасной форме.

Впрочем, ушлые поклонники успели заметить, что, снимая себя сверху, Наталья Подольская показала и свой живот. Однако даже самые наблюдательные фанаты не сумели точно определить, действительно ли артистка находится в интересном положении. Ее муж, певец Владимир Пресняков, и вовсе предпочитает не комментировать эту информацию.

Отметим, что с тех пор, как Наталья Подольская и Владимир Пресняков оформили отношения, в СМИ то и дело появлялись новости о скором прибавлении в семействе. Однако это случилось только через несколько лет после регистрации брака. Сейчас их сыну Артемию пять лет.