Шнуров о богатстве патриарха Кирилла: «Крест торчит из...»

Фронтмен группы «Ленинград» отреагировал на слова патриарха Кирилла о том, что РПЦ не располагает богатствами. Музыкант сделал это в свойственной ему манере, передает Dni.ru.
Музыканта Сергея Шнурова можно назвать лакмусовой бумажкой современного общества. Если певец обращает внимание на какую-либо тему, освещенную в СМИ, значит, она интересна большинству граждан.
На сей раз главный редактор телеканала RTVI обнародовал в Instagram пост, посвященный патриарху Кириллу. Шнуров иронично высказался о словах священнослужителя по поводу богатств РПЦ.
В новом стихотворении певец высмеял оправдания патриарха. Например, Шнуров вспомнил скандал с дорогостоящими часами епископа РПЦ, которые старательно пытались скрыть на снимке посредством фотошопа.
Фронтмен «Ленинграда» в сатирической манере предположил, что патриарх Кирилл одолжил аксессуар у Дмитрия Пескова, секретаря российского президента. «Крест торчит из "роллс-ройса"», — отметил музыкант.
Поклонники Шнурова бурно отреагировали на публикацию. «Аплодирую стоя», «Серега переобулся, снова голос народа слышится», «Даже боюсь комментировать», «Эти стихи уже пора в школьную программу внести», «Хоть кто-то правду скажет», «Про часы — это мощно зашло, спасибо!» — написали пользователи Сети.