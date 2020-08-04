Шнуров о богатстве патриарха Кирилла: «Крест торчит из...»

Музыканта Сергея Шнурова можно назвать лакмусовой бумажкой современного общества. Если певец обращает внимание на какую-либо тему, освещенную в СМИ, значит, она интересна большинству граждан.

На сей раз главный редактор телеканала RTVI обнародовал в Instagram пост, посвященный патриарху Кириллу. Шнуров иронично высказался о словах священнослужителя по поводу богатств РПЦ.

В новом стихотворении певец высмеял оправдания патриарха. Например, Шнуров вспомнил скандал с дорогостоящими часами епископа РПЦ, которые старательно пытались скрыть на снимке посредством фотошопа.

Фронтмен «Ленинграда» в сатирической манере предположил, что патриарх Кирилл одолжил аксессуар у Дмитрия Пескова, секретаря российского президента. «Крест торчит из "роллс-ройса"», — отметил музыкант.