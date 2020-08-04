Сосо Павлиашвили: «Современной музыкой мы приучаем дочерей к тому, что их называют телками»

56-летний Сосо Павлиашвили всегда гордился тем, что его музыка несет слушателю исключительно свет и тепло. Будучи глубоко верующим человеком, он старался сочинять песни с глубоким смыслом. Однако сейчас, по мнению звезды, в моде совершенно другие ценности. Так, он осудил молодых исполнителей, оскорбляющих в своих хитах женщин.

Меня раздражает современное отношение к женщинам. Когда их называют телками, чиксами. Это неуважительно, унизительно. Мы же сами приучаем наших дочек к тому, что их так будут называть

— уверен музыкант.

Сам артист уверен, что получает вдохновение прямиком от Бога. Так, песня «Помолимся за родителей» ему просто приснилась. Композицию долго не пускали на радио, но она все равно стала любимой у народа.

Сейчас Сосо как раз работает над новым альбомом, в котором будет около десяти новых композиций. Пластинка уже должна была выйти, но из-за коронавируса артисту пришлось сократить творческую активность. Теперь Павлиашвили планирует выпустить альбом к Новому году.

В работе над пластинкой звезде помогают дочери. Так, старшая наследница нарисовала обложку для альбома. Павлиашвили уверен, что обе его дочери не обделены талантом. Он очень внимательно подходит к воспитанию девочек и всегда думает об их будущем.

Когда мои дочки приведут в дом мужчин, я, конечно, буду задавать много вопросов. Мне важно знать, что человек порядочный. Мы с ним вместе должны решить главную задачу — сделать счастливой эту девочку, мою дочь и его жену

— подчеркнул музыкант.