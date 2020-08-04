Что известно о секс-скандале с магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем

Так, под раздачу попал и, кто бы мог подумать, — Александр Абрамович Друзь. Об этом заявила бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?». Девушка якобы стала жертвой непристойного поведения именитого магистра, когда ей было 16.

«Мы же смотрели все сезоны игры по телевизору, эти люди были нашими кумирами. Сначала Друзь обнял меня за талию, но в какой-то момент его рука поднялась выше и оказалась в районе груди. И он отпустил что-то пошлое — не могу даже вспомнить, что именно, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась — ни до, ни после. Это было неприятное открытие», — откровенничала участница интеллектуальной игры.

Starhit.ru решил разобраться в ситуации и узнать, стоит ли доверять словам юных жертв. Ведь те истории произошли не вчера, а несколько лет назад. «Это не дети клевещут, а уже взрослые люди, — поделился мнением член клуба «Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко.— Конечно, я свечку не держал. Но если что-то девушек не устраивает, то пусть подают в суд. Странно, почему так долго молчали? Наверное, когда появилось движение MeToo, они стали говорить. Это очень некрасиво, людям нечем заняться?»

Виватенко скептически относится к словам вчерашних школьниц. По его мнению, если ситуация действительно имела место, ее не следовало замалчивать. «Почему боялись говорить? — размышляет Виватенко. — Подростков ведь не заставляют ходить в клуб «Что? Где? Когда?». Вся интеллигентная тусовка происходит при школах, где регулярно устраивают родительские собрания. Неужели никто не заметил случившегося? Странная история… Я отрицательно отношусь к подобному. Если что-то и было, то необходимо следствие и прочее».

Сергей Валентинович лично знаком с Друзем и признается, что никогда не замечал за ним никаких странностей, и то, что тот преподавал у школьников, слышат впервые. «Он всегда занимался своими делами: преподавание, тренинги... — продолжает знаток. — Никогда не слышал, что он — прекрасный детский тренер... Что ж, если виноват, пусть его судят... Будет еще одно скадальное обвинение Друзя».