Ирина Горбачева перестала скрывать роман с экс-солистом Quest Pistols

Три года Ирина Горбачева была замужем за Григорием Калининым, но в 2018 году влюбленные расстались. В недавнем интервью Юрию Дудю артистка подтвердила, что развод произошел из-за измен супруга. После расторжения брака она перестала афишировать личную жизнь и игнорировала вопросы о романах.

Поклонники провели самое настоящее расследование и выяснили, что Ирина проводит подозрительно много времени в компании Антона Савлепова. Правда, до недавних пор доказательств их близкой связи не было.

Ирина Горбачева с молодым человеком ФОТО: Личный архив актрисы

Сегодня же Горбачева опубликовала серию снимков, сделанных во время отпуска в Украине. На одном из них она держится за руку с Антоном. «В этот любимый город всегда есть вернуться повод...» Киев в моем сердце всегда», — подписала кадры Ирина.

Фото вызвали бурную реакцию у поклонников. Так, некоторые из них отметили, что давно догадывались о романтичных отношениях звезд. «Как я за вас рада. Прекрасно смотритесь вместе»; «Два таких красивых человека вместе. Это круто»; «Я так счастлива за вас. Вы просто не представляете, как сильно», — делились эмоциями фанаты.