Собчак рассказала о желании сделать пластику груди

Слухи о том, что Ксения Собчак собирается увеличить грудь, появляются в прессе с завидной регулярностью. Телеведущая решила прокомментировать ситуацию, передают Dni.ru.
В личном блоге звезда согласилась прорекламировать клинику пластической хирургии. В коротком видео артистка рассказала, что раньше действительно хотела вставить импланты — уж больно многие смеялись над ее маленькой грудью.
К счастью, теперь Ксения Собчак полностью довольна размерами бюста, поэтому не собирается обращаться за помощью хирургов. Стоит напомнить, что во времена программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2» девушка постоянно носила бюстгальтеры с увеличивающим эффектом и поговаривала о пластике.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли новую публикацию от Ксении Собчак. Некоторые не поняли, зачем звезда взялась за раскрутку клиники, если сама не прибегала к ее услугам.
«Странная реклама 🙈 Сапожник без сапог (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.)», «Такая реклама никогда не внушит доверия, ведь когда рекламируешь продукт, которым не пользуешься, ну это такое», «Ксения не парится, "что люди скажут"))) Совмещает, казалось бы, несовместимое. И в президенты, и реклама увеличения груди», — иронизируют подписчики.
Напомним, некоторое время назад в Сети в очередной раз появилась информация о том, что Ксения Собчак собралась к пластическому хирургу. Слухи развеял доктор, которого посещала журналистка. Как оказалось, ее интересовала подтяжка лица, а вовсе не увеличение бюста. Врач отметил, что отговорил звезду от операции — ей она не потребуется еще лет десять.
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