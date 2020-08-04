Собчак рассказала о желании сделать пластику груди

В личном блоге звезда согласилась прорекламировать клинику пластической хирургии. В коротком видео артистка рассказала, что раньше действительно хотела вставить импланты — уж больно многие смеялись над ее маленькой грудью.

К счастью, теперь Ксения Собчак полностью довольна размерами бюста, поэтому не собирается обращаться за помощью хирургов. Стоит напомнить, что во времена программы «Блондинка в шоколаде» и «Дом-2» девушка постоянно носила бюстгальтеры с увеличивающим эффектом и поговаривала о пластике.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли новую публикацию от Ксении Собчак. Некоторые не поняли, зачем звезда взялась за раскрутку клиники, если сама не прибегала к ее услугам.

«Странная реклама 🙈 Сапожник без сапог (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.)», «Такая реклама никогда не внушит доверия, ведь когда рекламируешь продукт, которым не пользуешься, ну это такое», «Ксения не парится, "что люди скажут"))) Совмещает, казалось бы, несовместимое. И в президенты, и реклама увеличения груди», — иронизируют подписчики.