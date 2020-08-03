Вы только посмотрите, какой чудо-ребенок растет у Кудрявцевой!

Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться. Люблю не могу.