Вы только посмотрите, какой чудо-ребенок растет у Кудрявцевой!

49-летняя Лера Кудрявцева порадовала многочисленную армию поклонников новым трогательным кадром маленькой дочки Маши, передает портал Дети Mail.ru.
Снимок звезда разместила в личном инстаграме, сопроводив его такими словами:
Моя дотя, моя булочка, моя конфета, моя жизнь. Как же я мечтаю, чтоб ты была счастливой! В каких учебниках, книжках, где написано то, как и где стелить соломку, где разрешать ошибаться, как не бояться. Люблю не могу.
Звездные друзья и поклонники пришли в восторг от дочки Кудрявцевой и ее милой прически-«пальмочки». «Кукла», — восхитилась Алсу. «Какое солнышко», — отметила Анита Цой. «У нее самая лучшая судьба, уже есть, да будет так», — высказалась Анна Семенович. «Красотуля», — присоединился к обсуждению Александр Ревва. «Сладенькая», — умилилась Светлана Лобода. «Прическа — огонь!», «Лапочка», «Очень красивая девочка», — писали фанаты.
Напомним, Лера Кудрявцева с 2013 года замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, от которого в августе 2018-го родила дочь Машу. У телеведущей также есть 30-летний сын Жан Ленюк, который весной 2018-го сам стал отцом. Недавно Лера показала видео с внуком.