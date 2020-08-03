Сотрудница роддома увольняется из-за скандала с Сашей Черно

Черно пришлось подтвердить, что они с мужем назвали первенца редким именем — Стефан. И, конечно, звезда не смогла сдержать недовольства по поводу произошедшего. Она публично пожаловалась на медработницу по имени Анна, подчеркнув, что таких сотрудников стоит немедленно увольнять, ведь они портят имидж клиники.

Анна в свое оправдание отметила, что якобы не знала, что Черно и ее супруг Иосиф Оганесян являются медийными персонами. Но Саша девушке не поверила.

«На секундочку! Эта Анна подписана на меня и моего мужа. Зачем извиняться, говорить, что все сделано по дурости, а потом оправдываться в Интернете, говорить, какая она бедная и несчастная! Расскажите правду — вы просто хотели хайпануть, чтобы развить свой аккаунт в Instagram. Ведь это уже не первая подобная ситуация. Первая произошла три недели назад, когда у вас рожала известный блогер-миллионник. Ненавижу врунов!» — возмущалась 27-летняя участница «ДОМа-2». Но позже все же сменила гнев на милость, призвав руководство медучреждения самостоятельно разобраться в конфликте.

После скандала Анна, которая, к слову, работает консультантом по грудному вскармливанию, заявила, что хочет уволиться из роддома, так как не намерена терпеть оскорбления.

«Я понимаю, что блогеры часто делают розыгрыши под рождение детей и зарабатывают на этом. Но у меня не было злого умысла. Я у всех мам, к которым прихожу, спрашиваю имена детей. А тут ответил мне папа. И он мне показался очень вежливым», — подчеркнула медик.