Новые подробности смерти рэпера: Энди Картрайт перед смертью хотел уйти к любовнице

Сейчас 36-летняя Марина Кохал является главной подозреваемой в убийстве Александра Юшко, носившего псевдоним Энди Картрайт. Женщина отрицает свою вину и заявляет, что расчленила тело сожителя, чтобы скрыть от поклонников его бесславную смерть от передозировки наркотиками. Однако следствие считает, что Кохал могла расправиться с ним из-за ревности.

К такому выводу правоохранители пришли, обнародовав личную переписку Марины и Энди. Оказалось, что рэпер закрутил интрижку на стороне и собирался порвать с избранницей. Из сообщений стало ясно, что у музыканта были серьезные намерения: он планировал окончательно переехать к любовнице, указал даже ее адрес. Журналисты выяснили, что девушку зовут Надежда и она давняя поклонница творчества рэпера.

К слову, сама Марина много лет увлекается эзотерикой. Женщина делала астрологические прогнозы по календарю майя и обещала клиентам разобраться в амурных делах. В частности, объясняла, как сохранить гармонию в семье, а также, что делать, если в отношениях появляется третий.

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Ранее адвокат подозреваемой отрицала, что в паре существовали проблемы. «Я тоже, как бывший следователь, спрашивала у нее: были ли конфликты, скандалы, денежные разборки, любовные треугольники? Она все категорически отрицает, говорит, что была любовь. По ее словам, она даже на ребенка решилась только ради него, хотя раньше была противницей материнства. Дословная цитата: «Я благодарна, что он уговорил меня родить ребенка, я счастлива». Все друзья ее супруга тоже говорят, что она сидела с ребенком, по гулянкам не ходила», — рассказала журналистам юрист Ирина Скурту.