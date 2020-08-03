Комик Александр Долгополов: «Моя депрессия дошла до предела, и я постоянно думаю о смерти»

Полгода назад у комика возникли серьезные проблемы с законом из-за политических и религиозных шуток. В связи с этим Александр Долгополов покинул страну. Сегодня артист вновь дал о себе знать, причем по весьма печальному поводу, передает Starhit.ru.
Дела у Долгополова складываются не самым лучшим образом: он одинок и, по всей видимости, остался практически без средств к существованию.
«Долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела. Постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать. Дайте совет, пожалуйста, я до последнего не хотел его просить», — разоткровенничался 25-летний стендапер в Twitter.
Напомним, правоохранительные органы заинтересовались Александром Долгополовым в начале года. «Ребята! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь, не придется прятаться в лесу», — рассказывал юморист.
После такого ажиотажа карьера комика стремительно пошла вниз: гастроли Александра по стране были отменены, а билеты вернули зрителям. Долгополов принял решение покинуть родину, заявив, что теперь намерен путешествовать по миру.
«Я уже два месяца как уехал из России и путешествую с выступлениями по миру. За это время я понял, что для молодого комика сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России (естественно, я говорю не только о русском, но и о местных, и даже об английском языках), и ты не можешь выступать так же много, как на русском в России. Я хотел еще поехать в Америку, где, как я считаю, самая качественная комедия современности, и повыступать там, но въезд в Израиль для иностранцев закрыли (именно там мы подавали на визы), а потом еще и коронавирус...» — писал он в середине марта.