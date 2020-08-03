Комик Александр Долгополов: «Моя депрессия дошла до предела, и я постоянно думаю о смерти»

Дела у Долгополова складываются не самым лучшим образом: он одинок и, по всей видимости, остался практически без средств к существованию.

«Долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела. Постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать. Дайте совет, пожалуйста, я до последнего не хотел его просить», — разоткровенничался 25-летний стендапер в Twitter.

Напомним, правоохранительные органы заинтересовались Александром Долгополовым в начале года. «Ребята! Моя карьера вышла на новый уровень — два года назад на меня охотились деревенские гопники, теперь охоту открывает государство, вау! Вот такое замечательное уведомление пришло в петербургский стендап-клуб, из чего можно сделать вывод, что Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия. Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь, не придется прятаться в лесу», — рассказывал юморист.

После такого ажиотажа карьера комика стремительно пошла вниз: гастроли Александра по стране были отменены, а билеты вернули зрителям. Долгополов принял решение покинуть родину, заявив, что теперь намерен путешествовать по миру.