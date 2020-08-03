Дочь погибшего Сергея Бодрова вышла замуж

21-летняя наследница Сергея Бодрого-младшего Ольга вступила в брак. Фото с избранником девушка опубликовала в Сети, передают Dni.ru.
Ольга Бодрова держит в секрете свою личную жизнь, она даже ограничила доступ к своему инстаграм-аккаунту. Но не поделиться радостным событием девушка не могла. На снимке, который выложила дочь актера, можно увидеть ее нежные объятия с избранником, 30-летним Сергеем Быстровым.
Известно, что возлюбленные расписались в Москве. Вступление в брак они отметили скромно — в кругу самых близких. Банкет прошел на теплоходе.
Ольга пошла по стопам своего отца и стала актрисой — в 2020 году она окончила ГИТИС. Также наследница актера стала ведущей церемонии закрытия фестиваля «Зеркало», президентом которого является ее дедушка.
Пока Бодрова обучалась в институте, играла в нескольких спектаклях. Однажды она снялась в кино. Зрители могли ее увидеть в фильме «Калашников», но сцена с ее участием была удалена после итогового монтажа киноленты.
Девушка активно старается покорить кинематограф. У Ольги даже есть личный агент, который занимается ее продвижением и поисками кастингов.