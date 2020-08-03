«Я жила с прекрасным человеком»: бывшая жена историка Соколова о расчленителе студентки

Бывшая супруга историка Олега Соколова — школьный учитель Анна Кукушкина в ходе выступления на суде по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко рассказала о знакомстве и о жизни с обвиняемым. По словам женщины, ее представили будущему супругу общие друзья в 1997 году, когда она была студенткой. На тот момент ей было 20 лет. В 2005 году пара узаконила свои отношения. Через пару лет в семье появился первый ребенок. В итоге Анна Кукушкина родила Олегу Соколову двух дочерей.

Экс-жена отмечает, что бывший муж никогда не применял по отношению к ней и к девочкам насилие. Кроме того, она никогда не видела историка в изрядном подпитии. По ее словам, Олег Соколов позволял себе выпить немного вина по праздникам. Анна Кукушкина прожила с обвиняемым вплоть до 2015 года. Супруги официально развелись только в 2018 году. В дальнейшем они поддерживали родственные отношения, касающиеся воспитания детей.

Как правило, раз в неделю Олег Соколов забирал дочерей у бывшей супруги и отправлялся с ними гулять. Отец водил девочек в кафе, в кино, в музеи. По словам матери, дети всегда после встречи с историком оставались довольными. Мужчина регулярно отправлял на карту Анне Кукушкиной деньги на содержание дочерей. Последний раз доцент СПбГУ виделся с наследницами накануне трагедии — 7 ноября. Странностей в поведении экс-супруга в тот момент женщина не заметила.

Анна Кукушкина подчеркнула, что историк Соколов — выдающийся ученый и яркий лектор. Мужчину всегда окружали бесчисленные друзья, которые к нему отлично относились. В трехкомнатной квартире доцент хранил муляжи исторического оружия, которое, по-видимому, использовалось во время реконструкций, а также зарегистрированное охотничье ружье.

Экс-супруга отметила, что в ходе общения Олег Соколов предпочитал не рассказывать матери дочерей о ревности к ним новой возлюбленной Анастасии Ещенко. Анна Кукушкина обратила внимание участников процесса, что она жила с выдающимся человеком, который ни разу не поднимал на нее или детей руку.

Никогда мне не казалось, что я жила с маньяком. Я жила с интересной, выдающейся личностью, с прекрасным человеком, который никогда не проявлял ненормальных наклонностей,

— заявила Анна Кукушкина.

Бывшая жена доцента Соколова добавила, что он никогда не оскорблял членов своей семьи. Историк проявлял любовь и заботу по отношению к дочерям, и они отвечали ему взаимностью. В этот момент обвиняемый в жестокой расправе над своей возлюбленной-студенткой заплакал и признался, что очень хочет видеть детей.