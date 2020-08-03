Как звезды провели эти выходные: Николаев в Юрмале, Катерина Шпица на столе, а Басков завел кошечку

RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. 29 июля свой день рождения отметил композитор и продюсер Игорь Крутой, поэтому многие коллеги в своих Instagram-аккаунтах поздравляли артиста с 66-летием. Но были и другие события, на которые можно с интересом посмотреть.
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