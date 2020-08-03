Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

Лидер группировки «Ленинград» занял первое место в списке. Его доходы составляют около 8,8 миллиона долларов. Многие эксперты в шутку называют Сергея Шнурова олигархом среди артистов.

Музыкант и его коллектив сегодня являются очень востребованными. Частный концерт «Ленинграда» обходится заказчикам в 150 тысяч долларов. Один из российских бизнесменов рассказал, что за каждый выход на сцену Шнуров получает от 300 тысяч долларов.

За рок-музыкантом следует поп-певец Егор Булаткин, выступающий под псевдонимом Егор Крид. Бывший участник шоу «Холостяк» заработал около 6,9 миллиона долларов.

C 2015 по 2019 год он был артистом музыкального лейбла Тимати Black Star. Уход Крида из компании обернулся скандалом. Продюсеры не хотели отдавать ему права на псевдоним и песни. В конце концов спор разрешился в пользу Егора.

Третью строчку занял исполнитель Дима Билан с 6,8 миллиона долларов. Певец является единственным российским победителем международного песенного конкурса «Евровидение».

В прошлом году артист выпустил клип «Про белые розы». Ролик набрал более 8 миллионов просмотров и получил положительные отклики слушателей. С 2019 по 2020 год певец посетил десятки российских городов в рамках тура «Планета Билан».

На четвертом месте расположился рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. Он создал хип-хоп проекты Ноггано и N1NT3ND0. В 2020 году музыкант основал электронную группу Gorilla Zippo.

Баста также является одним из владельцев компании Gazgolder. Организация объединяет музыкальный лейбл, клуб, бары, рестораны и магазин фирменной одежды. Кроме того, музыкант является одним из наставников шоу «Голос» на Первом канале.

Король поп-эстрады Филипп Киркоров оказался на пятой строчке. По данным издания Forbes, артист владеет 6,6 миллиона долларов. Сейчас исполнитель активно работает на молодую аудиторию.

В 2018 году Киркоров выпустил клип «Цвет настроения черный» с участием Крида. А в 2019 году на фестивале «Жара» артист вышел на сцену с молодой коллегой Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) и исполнил ее хит – трек Life.

Шестой в списке самых богатых знаменитостей оказалась певица Полина Гагарина с 6,4 миллиона долларов. В 2003 году артистка победила в шоу «Фабрика звезд-2».

В 2015 году Гагарина приняла участие в конкурсе «Евровидение», где ей присудили второе место. Через четыре года исполнительница появилась на другом международном шоу – I Am a Singer. Полина заняла пятую строчку.

Далее следует рок-группа «Би-2». Основателями коллектива являются гитарист Александр Уман (Шура) и вокалист Егор Бортник (Лева). Музыканты заработали 6 миллионов долларов.

Группа стала известной после выхода в 2000 году фильма Алексея Балабанова «Брат-2». В картине прозвучала композиция коллектива «Полковнику никто не пишет».

Весной этого года музыканты отменили все выступления из-за пандемии коронавируса. Чтобы не огорчать поклонников, участники группы «Би-2» дали концерт онлайн.

На восьмом месте расположился певец Григорий Лепс (полная фамилия – Лепсверидзе). Исполнитель приобрел большую популярность в 1994 году после выхода дебютного альбома «Натали». С 2015 по 2017 год он был наставником шоу «Голос».

Лепс владеет ювелирным домом Gregory Leps Jewelry. Также артист является одним из основателей ресторана Lesnoy и рюмочной «Рюмка водки» в Москве. В 2019 году Григорий открыл в столице кулинарную лавку «Пироги».

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, оказался на девятой строчке. Его доходы составляют 5,1 миллиона долларов. Карьера музыканта началась в 2004 году с участия в «Фабрике звезд-4».

В 2006 году Тимати основал лейбл Black Star. Компания быстро разрослась и сегодня включает в себя барбершоп, автомойку, тату-салон, бренд модной одежды и сеть ресторанов. В 2020 году СМИ сообщили об уходе рэпера из организации.

Десятое место в списке самых богатых звезд занял шоумен Иван Ургант, который смог заработать 5,1 миллиона долларов. Он начинал как ведущий радиопрограмм.