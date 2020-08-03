«Я стала непобедимой»: дела Самойловой пошли в гору после скандала с Джиганом

В личном блоге Instagram бизнес-леди заявила, что период семейных проблем пошел ей на пользу. После многочисленных разборок с рэпером Джиганом Оксана смогла не просто заработать, но и заметно обогатиться.

Дело в том, что Самойлова подзаработала на рекламе и смогла запустить несколько новых проектов. Пока поклонники переживала за отношения звездной пары, жена рэпера строила бизнес и пыталась забыть о похождениях своего супруга.

Сейчас Оксана публично заявила, что пережила самые страшные события в своей жизни. Девушка умудрилась найти и плюсы в этой ситуации. Благодаря кризису в семейных отношениях Самойлова стала финансово независимой.

Официально заявляю, что последние 8 месяцев были самыми тяжелыми в моей жизни. Я никогда не жалуюсь, а благодарю Вселенную за все, что происходит: это мои уроки и они очевидно пошли мне на пользу. Я стала непобедимой!

— написала звезда на своей странице в социальной сети.

Все свои силы Оксана Самойлова направила на создание четырех масштабных проектов. По словам жены Джигана, все они появятся осенью. Более того, Самойлова заверила, что два проекта являются инновацией.