18-летняя дочь Немцова вышла замуж!

18-летняя Дина Немцова, дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой, вышла замуж. Избранником девушки стал 20-летний студент МГУ Дмитрий Матевосов, передает Леди Mail.ru.
Одинцова показала первые фото дочери в свадебном платье и написала:
Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои.
Екатерина также отметила, что свадьбу влюбленные сыграют через год. Пока они только официально оформили отношения в ЗАГСе.
Дина и Дмитрий также поделились праздничными фото в инстаграме и признались друг другу в любви. Супруг Немцовой написал:
Люблю тебя, Дина! Ты была лучшей девушкой, а стала лучшей женой!
В комментариях в инстаграме молодоженов поздравляют российские звезды — Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина, Яна Рудковская и многие другие.
Напомним, Дина и Дмитрий встречаются около трех лет. О помолвке пара объявила в начале июля.