Пн, 3.08.2020
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18-летняя дочь Немцова вышла замуж!

Дина Немцова

ФОТО: Скриншот с Instagram

18-летняя Дина Немцова, дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой, вышла замуж. Избранником девушки стал 20-летний студент МГУ Дмитрий Матевосов, передает Леди Mail.ru

Одинцова показала первые фото дочери в свадебном платье и написала:

Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои.

Екатерина также отметила, что свадьбу влюбленные сыграют через год. Пока они только официально оформили отношения в ЗАГСе.

Дина и Дмитрий также поделились праздничными фото в инстаграме и признались друг другу в любви. Супруг Немцовой написал: 

Люблю тебя, Дина! Ты была лучшей девушкой, а стала лучшей женой!

В комментариях в инстаграме молодоженов поздравляют российские звезды — Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина, Яна Рудковская и многие другие.

Напомним, Дина и Дмитрий встречаются около трех лет. О помолвке пара объявила в начале июля. 

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