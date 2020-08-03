18-летняя дочь Немцова вышла замуж!

Одинцова показала первые фото дочери в свадебном платье и написала:

Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком. Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои.

Екатерина также отметила, что свадьбу влюбленные сыграют через год. Пока они только официально оформили отношения в ЗАГСе.

Дина и Дмитрий также поделились праздничными фото в инстаграме и признались друг другу в любви. Супруг Немцовой написал:

Люблю тебя, Дина! Ты была лучшей девушкой, а стала лучшей женой!

В комментариях в инстаграме молодоженов поздравляют российские звезды — Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина, Яна Рудковская и многие другие.