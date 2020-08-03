Очень похожи: Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой

42-летняя Екатерина Климова опубликовала несколько снимков своей мамы Светланы Владимировны. На одном из кадров актриса трогательно обнимает родительницу. Под фото актриса написала поздравление в адрес матери.

Она пожелала Светлане Владимировне лишь здоровья, которое так необходимо в ее возрасте. Также актриса отметила, что у ее мамы самое доброе сердце, очень вкусный хлеб и «самые страшные сказки».

Стоит отметить, что мама Екатерины отлично готовит. В прошлом году Светлана Владимировна завела инстаграм-аккаунт, где делилась с подписчиками кулинарными изысками. Например, в Сети можно найти фотографии аппетитных пирожков, которые она испекла.

В комментариях под публикацией Климовой отметились сотни поклонников, которые присоединились к поздравлению. Некоторые пользователи Сети отметили, что Екатерина очень похожа на родительницу. «Какая красивая мама«, «Как по мне, копия», — написали они.