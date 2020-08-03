Лиза Адаменко: «Орального секса не было, бывший просто хайпил на моем имени»

Будучи участницей «Холостяка», Лиза строго соблюдала все правила, установленные на проекте: не разглашала информацию о съемках и не афишировала отношения с другими мужчинами, пока шоу шло на ТНТ. Но давний знакомый решил испортить репутацию модели.

Дубровин, известный как Рептар, выпустил трек «Холостяк», в котором использовал голосовые сообщения от Лизы. «Я звонила ему и строго запретила это делать. Когда кончился проект, он мог бы выпускать, что угодно. Но он выложил трек без моего разрешения, просто пытался хайпануть на моем имени, грязно воспользовался моим эфирным временем на проекте «Холостяк», написал специально под это песню. Не понимаю, зачем он это сделал», — рассказала Лиза «СтарХиту».

Также, по словам Адаменко, орального секса на видео, которое распространил Кирилл, не было. «Я в платье, а он вообще в черных трусах, никакого члена на видео не было», — поделилась Адаменко.

Лиза опровергает отношения с Кириллом. «Мы были в Барселоне, когда я упала с парапета, а он захайпил чуть ли не на моей смерти. Я лежала в отеле несколько дней. У меня был дикий ушиб. Кирилл приходил, мог посидеть, принести поесть. Когда я начала лучше себя чувствовать, ходить, он стал пропадать. Это были не отношения. Просто Кирилл оказался в тот момент рядом, когда мне нужна была поддержка, а потом испарился», — отметила Лиза.

Кирилл Дубровин ФОТО: Личный архив рэпера

Музыкант пытался извиниться перед Адаменко, присылал ей цветы, хотел общаться, но девушка была непреклонна, так как он сильно испортил ей репутацию. «Мама была в курсе этой истории, и, конечно, сказала, что такому нет прощения», — добавила Адаменко.

Напомним, что Лиза попала в финал проекта «Холостяк», но Антон Криворотов решил выбрать ее конкурентку Барбару Пино.