Дочь Дмитрия Пескова призналась, что родители стыдились ее внешности

22-летняя дочь Дмитрия Пескова признавалась, в детстве она нередко сталкивалась с травлей со стороны одноклассников. У Елизаветы были высыпания на коже лица, она неумело делала макияж и не могла гармонично сочетать предметы гардероба. Когда дочь пресс-секретаря вместе с родителями посещала светские вечера, она с трудом могла соответствовать общей атмосфере мероприятия.

«В плане внешности меня воспитывала жизнь в интернате. Переходный период, прыщи и куча тряпок. Каждый раз, когда я приезжала в Москву и приходила на какие-то мероприятия, папа краснел, видя тонну косметики и абсолютно безвкусную одежду», — вспомнила Лиза.

Девушка отметила, что ей было трудно приспособиться к строгим правилам высшего общества. «Особенно хорошо я помню, как в подростковый период маме было за меня стыдно, так как я абсолютно не разбиралась в правилах этикета. Я не могла запомнить все эти вилки и случаев а-ля из фильма «Красотка», где у Вивьен улетает улитка, у меня было достаточно», — рассказала Пескова подписчикам.

К слову, Елизавета никогда не осуждала отца, более того, девушка считает, что он научил ее многим ценным вещам в жизни. «Мне повезло, так как до определенного времени родители занимались мной и моим воспитанием. Я безмерно благодарна папе за то, что с раннего детства объяснил, что ничего в жизни не дается даром, в целом никогда не баловал и очень редко хвалил, таким образом мотивируя», — убеждена девушка.

Лиза отмечает, что у нее очень близкие и доверительные отношения с родителями. «Папа всегда был очень понимающим и со временем стал для меня настоящим другом, с которым я могу поговорить абсолютно на любую тему», — говорила ранее дочь Пескова.