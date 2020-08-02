Джигану – 35: как он разрушил семью и стал пациентом психиатрической клиники

Тогда Джигана называли тираном и деспотом, а Оксану осуждали за чрезмерное потакание его прихотям. Но тяжелее всего Самойловой было признать, что «гулящей стороной» в браке оказалась не она. «Я с Джиганом жила 4,5 года до Оксаны, он мне тоже как-то сказал, что он звезда, я должна сидеть дома, а он может все, — откликнулась на признание бизнесвумен бывшая девушка рэпера. — Запрет на подруг существовал по причине того, что девчонки мне доносили, как он к ним приставал, а с некоторыми спал, как потом я узнавала».

Путь саморазрушения

Оксана убедила себя в том, что роль затворницы ей по душе, а постоянные тусовки мужа в клубах принимала как нечто, сопутствующее профессии музыканта. У нее не осталось подруг, которые могли бы доложить обстановку в развлекательных заведениях, где бывал ночами Джиган, зато появились верные поклонники, готовые сливать компромат на неверного супруга.

Поначалу в сплетнях не было конкретики: мол, рэпера видели в компании стриптизерш, некие модели уединялись с ним в чилл-ауте. Оксана считала слова пользователей Сети ложью, вызванной завистью. Затем подписчики отыскали информацию об интрижке певца со стилистом Ниной Липкиной, но та открестилась от романа. Экс-участница «ДОМа-2» Эрика Кишева утверждала, что крутила роман с Джиганом, правда, еще до рождения у него детей.

Говорят, мнение Оксаны изменилось, только когда ей прислали видео с доказательствами неверности супруга. Однако никто не может с уверенностью сказать, что именно стало последней каплей: то, что у Самойловой наконец открылись глаза на любвеобильность рэпера, или же то, что его поведение вышло за рамки дозволенного. Так, в феврале бизнесвумен подарила артисту долгожданного сына Давида, и счастливый отец пустился во все тяжкие, зависая в ночных клубах Майами. По словам звезды, однажды в разгар вечеринки ему подсунули тяжелый наркотик, и в состоянии помутнения он пошел в туалет, ожидая, что там будет душ...

«Разделся, стою голый, душа нет, — пояснял рэпер в YouTube-шоу «Что было дальше?». — Заходит охрана, начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции спросила: «Что с вами?». А у меня глаза стеклянные, работает только 30 % сознания. Говорю: «Это все клип. Мы снимаем видео. Я порноактер!».

Алкоголь, наркотики — неизвестно, что именно употреблял хип-хоп-исполнитель, однако масштабы последствий поражали. Прямые эфиры, где Джиган просит пятилетнюю Лею подать ему пиво, неадекватные речи, мат… Потом рэпер сбрил брови и бороду и съехал от семьи — в Palm Beach Shores Rehab.