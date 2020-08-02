Джигану – 35: как он разрушил семью и стал пациентом психиатрической клиники

Отныне внимание общественности приковано не к творчеству, а к личной жизни рэпера, ведь за считанные месяцы он уничтожил репутацию. О Джигане и раньше ходили противоречивые слухи, но никто не ожидал, что он подсядет на наркотики и угодит в психбольницу, пишет Starhit.ru.
2 августа Джигану исполняется 35, и этот юбилей может ознаменовать начало его новой жизни. Последние полгода выдались непростыми для артиста: празднование дня рождения сына вылилось в продолжительный загул с морем алкоголя и наркотиков. Ко всему прочему, жена узнала о многочисленных изменах рэпера, и брак оказался под угрозой.
К счастью для Джигана, развод так и не состоялся: ради четверых общих детей Оксана Самойлова дала союзу второй шанс. Впрочем, бизнесвумен отметила, что не простила предательство супруга. Популярный артист, погрязший в семейных проблемах, согласился на лечение в клинике, чтобы расправиться с зависимостью и возобновить отношения с женой. Восстановит ли он репутацию и вернет ли доверие возлюбленной?
Первые хиты и конфликт с Тимати
Денис Устименко-Вайнштейн появился на свет в Одессе в семье моряка. С детства у мальчика было две страсти: музыка и спорт. Денис занимался боксом и кикбоксингом, становился чемпионом Украины по рукопашному бою. Первый трек подросток записал в девятом классе, презентовав его на выпускном вечере перед школьниками. Затем парень начал проводить хип-хоп вечеринки для сверстников, а внушительная коллекция из 2000 дисков позволила ему стать диджеем.
Этого было недостаточно для реализации амбиций, и вскоре под псевдонимом GeeGun рэпер отправился в Москву покорять мир шоу-бизнеса. Публика услышала его голос в композиции «Мои пацаны» группы «Крестная семья», затем последовал сольный трек «Бойцовская». В 2005-м Денис познакомился с DJ DLEE и Тимати, и дружба с ними дала плоды в виде песни «Грязные шлюшки», ставшей очень популярной в Сети. Исполнение хита на церемонии вручения наград MTV RMA ознаменовало первый выход Джигана на большую сцену.
Оценив потенциал рэпера, Пашу пригласил его в Black Star. Не прошло и пары месяцев, как Денис уже выпустил совместный трек с Тимати «Одноклассница», а позднее закрепил успех коллаборациями с Анной Седоковой — «Холодное сердце» — и Юлей Савичевой — «Отпусти». «Ты рядом» с Жанной Фриске, «Карнавал» с «Дискотекой Аварией» — слушатели задавались вопросом, когда же артист проявит себя в сольном творчестве.
Три года исполнитель работал над альбомом «Холодное сердце», а в апреле 2012-го выпустил клип на песню «Нас больше нет». В конце 2013-го карьера Джигана развернулась в новом направлении: артист объявил об уходе из лейбла. Спустя несколько лет он намекнул поклонникам, что покинул продюсерский центр из-за разногласий с Тимати, который якобы ревностно относился к чужим успехам.
«Тимати обижался, даже когда я кроссовки купил, как у него. Почему заблокировали все мои клипы, выпущенные на лейбле? Пашу тогда сказал мне: «Я не могу, Джига, меня Тим задолбал». Он заблокировал мои ролики просто назло. Почему он такой? Почему так поступает?» — возмущался Джиган в эфире YouTube-шоу «Дневник хача».
Впрочем, громких публичных заявлений об открытом конфликте с Юнусовым рэпер не делал, но в свете последних событий, связанных с уходом из лейбла Кристины Си, Левана Горозии и Егора Крида, зрители составили собственное мнение о событиях, случившихся в Black Star.
Но вернемся к Джигану: после ухода в свободное плавание его звезда не закатилась, как ожидали хейтеры. Видеоклип на сингл «Надо подкачаться» набрал миллионы просмотров, а на премии «Муз-ТВ. Эволюция» исполнитель был признан лучшим хип-хоп-проектом 2014-го года. «Любить больше нечем», «Время похудеть», «Дождь» — Денис продолжал записывать хиты. Все чаще его композиции повествовали о романтике и семейном счастье, ведь источником вдохновения рэпера стала супруга.
Мифы об идеальном браке
Легенда о начале истории любви Джигана и модели Оксаны Самойловой давно известна поклонникам: пара познакомилась в клубе, а уже через несколько дней отправилась на отдых к океану. Все бы ничего, если б не слухи о том, что Оксана промышляла эскортом, и ее первые свидания с будущим мужем проходили в компании еще пары девушек…
Опустим грязные подробности и сосредоточимся на попытках Джигана построить крепкую семью. Первое время пословица «с милым рай и в шалаше» точно соответствовала быту влюбленных: рэпер еще не обрел широкую известность, так что приходилось снимать «однушку», где не было даже нормальной кровати.
27 июля 2011-го в обычном районном роддоме Москвы на свет появилась старшая дочка пары Ариела, а спустя полтора года в красивую дату — 12.12.12 — состоялась скромная свадьба влюбленных. На торжество пригласили только близких друзей, Оксана сама сшила себе платье, отметив, что не нашла подходящего наряда в магазинах, Джиган ограничился белой рубашкой и черными брюками. Все это с восторгом принимали поклонники: к чему пафос и роскошь, когда люди просто искренне хотят быть вместе?
В сентябре 2014-го родилась Лея, а в апреле 2017-го — Майя. К этому моменту картинка окончательно сложилась: супругов воспринимали как единое целое, вместе они смогли добиться успеха, правда, как отдельные медийные личности. Так, Джиган развивал музыкальную карьеру, а Оксана — микроблог, посвященный воспитанию детей. В итоге Самойлова превратилась еще и в бизнесвумен, начав развивать бренд одежды, открыв косметологическую клинику и разработав систему тренировок и питания. Неудивительно, что вскоре она обогнала мужа по количеству подписчиков в Instagram почти на семь миллионов.
Летом 2018-го вскрылись детали отношений супругов, разочаровавшие львиную долю поклонниц. Оксана призналась, что еще до брака избранник настрого запретил ей видеться с подругами и ходить с ними по ресторанам, а раздельный отпуск — это и вовсе нечто невообразимое для пары. Уж не пропагандировал ли Джиган идею, что гулящая жена — горе в семье?
«Я почувствовала себя ущемленной и жестко протестовала. Даже помню, сходила куда-то вопреки его решению. Потом был скандал до луны и обратно. И тут я поняла: зачем мне это надо? Я четко знала, что хочу быть с будущим мужем, понимала, что все мои «подруги» — это временно, осознала, что вношу разлад в нашу семью фактически на ровном месте, подрываю доверие мужа и трачу наши общие нервные клетки», — делилась жена рэпера.
Тогда Джигана называли тираном и деспотом, а Оксану осуждали за чрезмерное потакание его прихотям. Но тяжелее всего Самойловой было признать, что «гулящей стороной» в браке оказалась не она. «Я с Джиганом жила 4,5 года до Оксаны, он мне тоже как-то сказал, что он звезда, я должна сидеть дома, а он может все, — откликнулась на признание бизнесвумен бывшая девушка рэпера. — Запрет на подруг существовал по причине того, что девчонки мне доносили, как он к ним приставал, а с некоторыми спал, как потом я узнавала».
Путь саморазрушения
Оксана убедила себя в том, что роль затворницы ей по душе, а постоянные тусовки мужа в клубах принимала как нечто, сопутствующее профессии музыканта. У нее не осталось подруг, которые могли бы доложить обстановку в развлекательных заведениях, где бывал ночами Джиган, зато появились верные поклонники, готовые сливать компромат на неверного супруга.
Поначалу в сплетнях не было конкретики: мол, рэпера видели в компании стриптизерш, некие модели уединялись с ним в чилл-ауте. Оксана считала слова пользователей Сети ложью, вызванной завистью. Затем подписчики отыскали информацию об интрижке певца со стилистом Ниной Липкиной, но та открестилась от романа. Экс-участница «ДОМа-2» Эрика Кишева утверждала, что крутила роман с Джиганом, правда, еще до рождения у него детей.
Говорят, мнение Оксаны изменилось, только когда ей прислали видео с доказательствами неверности супруга. Однако никто не может с уверенностью сказать, что именно стало последней каплей: то, что у Самойловой наконец открылись глаза на любвеобильность рэпера, или же то, что его поведение вышло за рамки дозволенного. Так, в феврале бизнесвумен подарила артисту долгожданного сына Давида, и счастливый отец пустился во все тяжкие, зависая в ночных клубах Майами. По словам звезды, однажды в разгар вечеринки ему подсунули тяжелый наркотик, и в состоянии помутнения он пошел в туалет, ожидая, что там будет душ...
«Разделся, стою голый, душа нет, — пояснял рэпер в YouTube-шоу «Что было дальше?». — Заходит охрана, начал с ними драться. В итоге оказался за решеткой. Помню, женщина из полиции спросила: «Что с вами?». А у меня глаза стеклянные, работает только 30 % сознания. Говорю: «Это все клип. Мы снимаем видео. Я порноактер!».
Алкоголь, наркотики — неизвестно, что именно употреблял хип-хоп-исполнитель, однако масштабы последствий поражали. Прямые эфиры, где Джиган просит пятилетнюю Лею подать ему пиво, неадекватные речи, мат… Потом рэпер сбрил брови и бороду и съехал от семьи — в Palm Beach Shores Rehab.
Оксана была настроена более чем решительно: в микроблоге она рассказала, что подает на развод после 10 лет брака, так как устала от лжи, измен и неадекватного поведения мужа. «Даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице, и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, чтобы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации просто не могу поступить по-другому. Не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое», — откровенничала Самойлова.
Борьба за семью
Пока вся страна жалела многодетную маму, переживающую семейную трагедию, Джиган, ранее активный в соцсетях, неожиданно исчез с радаров. Это не на шутку обеспокоило поклонников, но, как оказалось, рэпер пропал не случайно: лечение в столичном реабилитационном центре не предполагало регулярного выхода в Интернет, так что общался пациент только с близкими родственниками и то, под контролем медперсонала.
Хейтеры, уверенные, что все происходящее — продуманный пиар-ход, нашли подтверждение своей версии, когда Тимати связался с Джиганом после давнего конфликта. В прямом эфире Денис признался Юнусову, что прошел через ад: 90 капельниц за три недели, только жена вытащила его с самого дна. В историю примирения основателя Black Star с бывшим товарищем подписчикам верилось слабо, а тут еще и совместный трек подоспел…
Бракоразводный процесс был в разгаре, окружающие не сомневались, что Самойлова выйдет из ситуации победителем и отсудит у мужа половину имущества и доходов. Но, очевидно, согласие на лечение, бесконечный поток извинений и романтичные песни, посвященные супруге, возымели эффект: на предварительное заседание в Головинский суд родители четверых детей не явились.
Поклонницы не могли поверить, что после того кошмара, через который прошла Самойлова, она сумела простить «блудного» мужа. В День семьи, любви и верности бизнесвумен пояснила свою позицию. «Я знаю, все бы радовались, если бы мы развелись, и это логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но для четверых — я бы не смогла, меня бы просто не хватило. Когда Ариела перестала спать ночами, в панических атаках и задыхаясь, я реально испугалась. Это не про то, что я собираюсь что-то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу, а именно детям. Простила ли я? Нет. Правильно я поступила? Не знаю, покажет время. Но думаю, мой пример — скорее плохой, чем хороший. Теперь День семьи любви и верности не про нас».
Так или иначе, Джиган пытается загладить вину. Рэпер побывал в четырех клиниках, затем вернулся к музыке — записал хит «Офигенный хавчик» — и занятиям спортом. Артист понимает: это только начало, и перед ним — долгий путь вымаливания прощения у супруги. Однако исполнитель надеется, что сможет воспользоваться вторым шансом и больше не разочарует любимую семью