ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Помните времена, когда весь район Ласнамяэ жил в страхе? Никто и подумать не мог, что это лишь начало

18 декабря 1998 года в подъезде дома по адресу Паэ, 48 в Таллинне прогремел взрыв, в результате которого погибла бабушка и ее двухлетняя внучка, еще два человека получили ранения. Тогда жители Ласнамяэ не могли и предположить, что это только лишь начало...
Мярт Рингмаа, которого в народе прозвали «паэским бомбистом», в 2009 году был приговорен к 15 годам тюремного заключения за преступления, организованные им в 1998-2005 годах. Однако осудили его лишь за невзорвавшиеся бомбы, хотя полиция связывает его со взрывами, в результате которых погибли и получили ранения люди. К сожалению, суду не удалось доказать прямую связь Рингмаа с этими случаями.
В пятницу вечером историк-любитель Аймур-Яан Кескель (A-Meelelahutus) провел экскурсию по печально известным местам Ласнамяэ, где в свое время орудовал паэский бомбист.
Сам Кескель довольно тесно связан с Ласнамяэ и событиями тех дней. Тогда ему было всего десять лет, но он хорошо помнит те случаи, которые заставляли бояться всех в округе. Его брат проживал в одном из домов, возле которого была заложена, не взорвавшаяся в итоге бомба. «Взрыв, произошедший возле одного из домов, был настолько сильным, что осколки долетали до верхушек деревьев», – делится воспоминаниями Кескель.
Всего в районе улицы Паэ произошло 15 взрывов, которые КАПО связывала с деятельностью Мярта Рингмаа, однако своей вины он не признал. Суду удалось доказать лишь два эпизода с невзорвавшимися взрывными устройствами. «Стоит отметить, что после ареста Рингмаа взрывы на улице Паэ прекратились», – отмечает Кескель.
Осенью все желающие смогут в очередной раз пройтись по печально известным местам Ласнамяэ. Более подробную информацию можно найти в Facebook.
Взрывы на улице Паэ
Паэ, 48
18 декабря 1998 года в подъезде жилого дома по адресу Паэ, 48 сработало взрывное устройство. 46-летняя Нина и ее двухлетняя внучка погибли, еще два человека получили ранения. В результате взрыва один подъезд дома обвалился, семь квартир стали непригодными для проживания.
Пунане, 15
11 апреля 2000 года полицейские обнаружили неразорвавшуюся бомбу около пункта приема тары, которую заложил Рингмаа.
Паэ, 23а
Ранним утром 11 мая 2003 года в Ласнамяэ снова раздался взрыв, на этот раз взрывное устройство сработало в доме по адресу Паэ, 23а. Погибла 56-летняя Валентина, еще один человек получил ранения. В результате взрыва две квартиры стали непригодными для жилья, большинство окон в одном крыле дома были выбиты. Впоследствии обвинения были предъявлены Мярту Рингмаа.
На этом бомбист не остановился. Спустя год, 17 мая, в квартире на первом этаже того же дома взорвалась бомба. 57-летний мужчина получил ранения, квартира, где произошел взрыв, была разрушена, а большинство окон дома выбиты. Во взрыве был обвинен Мярт Рингмаа.
Паэ, 23
В ночь на 19 ноября 2003 года в подъезде соседнего дома было обнаружено взрывное устройство. Обвиняемый – Мярт Рингмаа.
Паэ, 67/68
Ранним утром 3 сентября 2004 года в телефонной будке около жилого дома произошел взрыв. Погибли двое: 55-летний Петр и 55-летняя Людмила. Мярт Рингмаа также был привлечен к ответственности за этот акт.
Пунане, 17а
Утром 6 апреля 2005 года около дома по адресу Пунане, 17а прогремел взрыв, в результате которого один человек был ранен. Пункт приема тары, здание школы, несколько квартир, контора и три автомобиля были серьезно повреждены. Подозрение было предъявлено Марту Рингмаа.
Паэ, 56
Утром 9 сентября 2005 года под балконом квартиры, расположенной на первом этаже, произошел взрыв. В результате погиб 66-летний Витаутас и был ранен несовершеннолетний, повреждены различные конструкции дома, окна дома и прилегающего здания школы были выбиты. Ответственным за взрыв полиция считает Мярта Рингмаа.
Паэ, 19
Утром 3 ноября 2005 года возле забора многоквартирного дома произошел взрыв, в результате которого погиб 27-летний Александр.
С годами действия бомбиста становились все более жестокими
Мярт Рингмаа был арестован в ноябре 2005 года. Он упорно отрицал все обвинения так же, как он это делал в 1970-х годах, когда был арестован за взлом сейфов. Для изготовления взрывных устройств Рингмаа пригодился опыт электрика. Устройства изготавливались из подручных средств и прокуратура не считала его особым экспертом в этом деле. Это доказывал и тот факт, что две установленные им бомбы не взорвались.
Со временем действия Рингмаа становились все более жестокими. «В первых бомбах он использовал детонаторы замедленного действия, которые взрывались в установленное время. Однако в трех из последних четырех взрывов были применены так называемые бомбы-ловушки, которые взрывались, когда человек прикасался к сумке со спрятанным взрывным устройством», – говорил прокурор Маргус Курм о преступлениях, в которых обвинялся Рингмаа.
Каковы были мотивы Рингмаа так и не выяснилось. Тогда Postimees писал, что одно из предположений было таким: Рингмаа испытывал презрение к асоциалам – именно люди с таким образом жизни больше всего пострадали от взрывов. «По моему мнению, нет смысла искать какой-либо вразумительный мотив убийства совершенно случайных людей», - сказал Курм.
Кескель вспоминает, что одна из версий была связана и с возможной враждебностью Рингмаа к русским. «Например, в одном интервью он продемонстрировал свое негативное отношение к русским, использовав слово тибла», – говорит Кескель, но добавляет: «В то же время он никогда прямо не заявлял, что ненавидит людей русской национальности, и, по словам одного из его одноклассников, он был больше против государственной власти, нежели человеком с националистическими взглядами».
Мярт Рингмаа выбрал улицу Паэ в качестве цели, вероятно, потому, что он сам жил в этом районе в течение длительного времени. В этом густонаселенном квартале бомбисту было легко действовать, так как люди здесь в основном не знают друг друга. «Архитектура Ласнамяэ также сыграла в этом роль», – добавил Курм.
В настоящее время Мярт Рингмаа отбывает 15-летний тюремный срок. В прошлом году он подавал ходатайство о досрочном освобождении, однако суд поддержал позицию Вируской тюрьмы и прокуратуры, которая состояла в том, что досрочное освобождение 81-летнего Рингмаа неприемлемо. Мярт Рингмаа до сих пор отрицает свое отношение к взрывам и признался лишь в мошенничестве – подделке пенсионного удостоверения.