Жена рэпера Энди Картрайта признала вину в убийстве, но потом отказалась от своих слов

Как пишу СМИ, Марина Кохал призналась в убийстве Энди Картрайта. Об обстоятельствах смерти супруга она рассказала во время допроса, хотя ранее отрицала свою причастность к преступлению. Следователи пытаются установить ее мотив, но подозреваемая уходит от ответов, ссылаясь на плохое самочувствие — она не спала и не ела несколько дней.

Журналисты сообщают, что сегодня суд продлил Марине срок задержания на 72 часа. Следствие считает, что Кохал надо отправить в СИЗО, потому что преступление «особо тяжкое». Кроме того, у нее нет регистрации в Санкт-Петербурге, поэтому она может скрываться от суда и оказать давление на свидетелей.

Впрочем, позже в СМИ появилась информация, что в зале заседания вдова вновь стала отрицать свою вину. «Нет, не признаю», — заявила Кохал, отвечая на вопрос судьи. Адвокат Ирина Скурту также подтвердила слова подозреваемой: «Заявляю категорически, не признавала, не признает и не собирается признавать».

Отметим, что история расчленения участника Versus Battle Энди Картрайта стала шоком для музыкального сообщества. Коллеги музыканта сразу подвергли сомнению версию жены о наркотической зависимости музыканта — друзья говорят, что он не принимал запрещенных препаратов, но имел проблемы с алкоголем.

Сама же Марина Кохал заявила, что нашла мужа уже мертвым — по ее версии, он скончался от передозировки. Она решила расчленить его и сделать все так, будто мужчина пропал без вести. В квартире, где проживала семья, полиция нашла разрезанные части тела музыканта, которые были расфасованы по пакетам и хранились в холодильнике.