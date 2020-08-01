Жена рэпера Энди Картрайта признала вину в убийстве, но потом отказалась от своих слов

Марина Кохал несколько дней рассказывала следователям о том, что ее муж, рэпер Энди Картрайт, умер от передозировки наркотиками, поэтому она решила расчленить тело, чтобы не порочить его память. Но сегодня, как утверждают журналисты, женщина сообщила правду, рассказывают Dni.ru.
Как пишу СМИ, Марина Кохал призналась в убийстве Энди Картрайта. Об обстоятельствах смерти супруга она рассказала во время допроса, хотя ранее отрицала свою причастность к преступлению. Следователи пытаются установить ее мотив, но подозреваемая уходит от ответов, ссылаясь на плохое самочувствие — она не спала и не ела несколько дней.
Журналисты сообщают, что сегодня суд продлил Марине срок задержания на 72 часа. Следствие считает, что Кохал надо отправить в СИЗО, потому что преступление «особо тяжкое». Кроме того, у нее нет регистрации в Санкт-Петербурге, поэтому она может скрываться от суда и оказать давление на свидетелей.
Впрочем, позже в СМИ появилась информация, что в зале заседания вдова вновь стала отрицать свою вину. «Нет, не признаю», — заявила Кохал, отвечая на вопрос судьи. Адвокат Ирина Скурту также подтвердила слова подозреваемой: «Заявляю категорически, не признавала, не признает и не собирается признавать».
Отметим, что история расчленения участника Versus Battle Энди Картрайта стала шоком для музыкального сообщества. Коллеги музыканта сразу подвергли сомнению версию жены о наркотической зависимости музыканта — друзья говорят, что он не принимал запрещенных препаратов, но имел проблемы с алкоголем.
Сама же Марина Кохал заявила, что нашла мужа уже мертвым — по ее версии, он скончался от передозировки. Она решила расчленить его и сделать все так, будто мужчина пропал без вести. В квартире, где проживала семья, полиция нашла разрезанные части тела музыканта, которые были расфасованы по пакетам и хранились в холодильнике.
У пары есть маленький сын, который пока остался с бабушкой — матерью Кохал. Мать самого Картрайта проживает в Украине и не может приехать из-за пандемии, но уже изъявила желание забрать внука себе.