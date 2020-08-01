Хаматова о чудовищной ситуации в «Современнике» после ухода Гармаша

Чулпан Хаматова публично высказалась о неожиданном уходе Гармаша из театра. По словам актрисы, в его решении нет ничего катастрофического или ужасающего. Хаматова уверена, теперь в «Современнике» начнется эра другого актера, пеередают Dni.ru.
Российская артистка посетовала, что Сергей Гармаш даже не попытался принять нового художественного руководителя театра — Виктора Рыжакова. По словам Чулпан Хаматовой, мужчина не успел показать себя из-за временного закрытия «Современника».
Актриса добавила, что Сергей Гармаш волен самостоятельно выбирать свою судьбу, именно поэтому вся труппа и заядлые театралы должны принять его решение.
«Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания», — заявила Хаматова.
Чулпан уверена, если человек как художник не может согласиться с другим художником – значит, он выбирает другой путь. Многие коллеги Сергея Леонидовича негативно отреагировали на публичное заявление Хаматовой. Для Александра Хованского и Дмитрия Смолева решение Гармаша стало настоящим ударом.
Заслуженные артисты России поддержали Сергея Леонидовича. Хованский и Смолев отметили, что Сергей Гармаш долго вынашивал идею ухода из «Современника», но продолжал надеяться на построение разумной политики новым руководством театра.
Остается только гадать, вернется ли Сергей Гармаш в театральную труппу или отправится в свободное плаванье и станет независимым артистом. Сам же актер пока не разглашает дальнейших планов.