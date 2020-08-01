«Это ее личный вопрос»: Пригожин бросился спасать затравленную певицу

Последнее время в адрес певицы Натальи Орейро поступают нелицеприятные комментарии со стороны отечественных граждан. Дело в том, что артистка изъявила желание получить российское гражданство.

Ни для кого не секрет, что блиставшие в прошлом знаменитости, утратившие популярность в настоящем, любят использовать данный прием, чтобы частично реанимировать свою карьеру или получить прочую выгоду. Россияне уверены, что слова Орейро о любви к нашей стране лишены искренности, ведь звезда не планирует тут жить. Из-за этого имя певицы стало появляться на просторах Сети чаще в негативном контексте.

Продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за некогда всемирно известную исполнительницу. В разговоре с журналистами он заявил, что получение Орейро российского гражданства сыграет на руку стране и ее жителям.