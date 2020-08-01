Охлобыстин потрясен желанием Ефремова сесть в тюрьму: Миша загипнотизирован

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев последнее время активно тиражирует информацию о том, что его подзащитный избежит тюремного срока. Актер Иван Охлобыстин уверен в обратном — в том, что обвиняемый готов понести самое суровое наказание.

По словам Охлобыстина, он перестал узнавать своего друга Ефремова. Актер начинает замыкаться, как только речь заходит о его главной на текущий момент проблеме.

Дело в том, что на Михаила Ефремова оказывает давление его адвокат Эльман Пашаев, считает звезда сериала «Интерны». Охлобыстин подчеркнул, что влияние юриста на своего подопечного можно назвать магическим. «Миша загипнотизирован», — цитирует знаменитость «Пятый канал».

Кроме того, Охлобыстин выразил мнение, что колония погубит Ефремова. Известно, что актер страдает астмой, а также имеет пристрастие к алкоголю. Пребывание в местах лишения свободы может обернуться для Михаила Олеговича летальным исходом, сообщил Охлобыстин.