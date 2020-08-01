Сб, 1.08.2020
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Игорь Николаев показал нежные фото с четырехлетней дочерью

Игорь Николаев

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

60-летний Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой растит 4-летнюю дочь Веронику. Сейчас звездная семья отдыхает в Юрмале, и певец решил поделиться с поклонниками нежными фото с девочкой, передает портал Дети Mail.ru. 

«Так трогательно», «Сладкий ангелочек», «Папина радость», «Маленькая копия папы», «Прелестная девочка! Замечательный папа!», «Какие вы хорошие», «Красотулька, папина и мамина сладость», «Какая она у вас чудесная!» — комментирует аудитория в инстаграме.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. А 8 октября 2015 года у супругов родилась Вероника.

Отметим, певец — дважды папа: старшая дочь композитора, 41-летняя Юлия, живет в Майами. Обе дочери композитора очень любят друг друга и прекрасно общаются, несмотря на разницу в возрасте.

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