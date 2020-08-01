Игорь Николаев показал нежные фото с четырехлетней дочерью

«Так трогательно», «Сладкий ангелочек», «Папина радость», «Маленькая копия папы», «Прелестная девочка! Замечательный папа!», «Какие вы хорошие», «Красотулька, папина и мамина сладость», «Какая она у вас чудесная!» — комментирует аудитория в инстаграме.

Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. А 8 октября 2015 года у супругов родилась Вероника.